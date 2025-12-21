Amb Nadal a la cantonada i amb el Tió, el Pare Noel i els Reis d’Orient preparant a tota màquina els molts regals que hauran de repartir per totes les cases del país durant aquestes festes, des de la secció “Futbolítica” us plantegem aquest Club Esportiu de Lectura on us proposem una selecció de dotze novetats editorials que s’apropen a l’esport d’una manera diferent i que comparteixen una mirada social, original i crítica a aquesta disciplina. Aquí les teniu:
Amb l’1: L’altra història del futbol de Mickaël Correia, Jean-Christophe Deveney i Leilo Bonaccorso
De la mà de Garbuix Books, una editorial especialitzada en novel·la gràfica, ens arriba aquesta traducció al català de l’adaptació en forma de còmic del llibre de Mickaël Correia Una història popular del futbol que ja ha esdevingut tot un clàssic del gènere. En aquesta ocasió, l’obra se’ns presenta il·lustrada pel dibuixant Leilo Bonaccorso i, igual que el llibre en què s’inspira, ens explica una “altra història del futbol”, aquella on aquest esport no és només un negoci sinó també un poderós instrument subversiu d’emancipació.
Amb el 2: El Barça en dades d’Oriol Jové
D’un temps ençà, el jove periodista lleidatà Oriol Jové, a qui podem escoltar a RAC1, s’ha convertit en tota una referència a l’hora de parlar de les dades més curioses i rebuscades de la història del Barça. Bona part del saber acumulat per Jové es condensa en aquesta obra, publicada per l’editorial Almuzara que, com el seu títol indica, recull les dades més inversemblants que hom es pot imaginar sobre el club blaugrana i que fan d’aquest llibre, com diu l’exentrenador Jordi Roura en un dels pròlegs, “una de les lectures barcelonistes de referència obligada”.
Amb el 3: Jo vaig viure a la Masia de Xavier Torres
També en clau blaugrana destaca aquesta obra de Xavi Torres, una de les veus més autoritzades del periodisme esportiu a casa nostra, que, en el marc de la col·lecció esportiva de l’editorial Cossetània, la Fora de Joc, relata a la història de la Masia, el centre de formació d’esportistes que el Barça va posar en marxa el 1979 i que des d’aleshores ha esdevingut una referència a nivell mundial. Amb l’afany de deixar constància dels molts fills de la Masia blaugrana, més enllà de la seva història, l’obra de Torres esmenta tots i cadascun dels jugadors que han sorgit de la que és, segurament, la millor escola esportiva del planeta.
Amb el 4: Maleït futbol de Toni Padilla
Un altre periodista de referència, en aquest cas en Toni Padilla, ens presenta l’opuscle Maleït futbol, un assaig breu que forma part de la nova col·lecció d’Ara Llibres que, amb el títol de Càpsula, presenta diferents obres que pretenen reflexionar sobre qüestions d’actualitat que afecten la nostra societat. A Padilla li toca pensar, i molt encertadament, com fa sempre, sobre el futbol, en una crònica que intenta explicar com el que era un joc apassionant s’ha convertit en un negoci que, malgrat tot, continua emocionant-nos i és capaç d’ajudar a canviar les coses.
Amb el 5: Pioneres de l’esport d’Elisenda Albertí
De la mà de l’escriptora i editora Elisenda Albertí, autora de múltiples obres dedicades a les dones que han fet història, ens arriba el llibre Pioneres de l’esport, on l’autora repassa la vida d’una vintena de dones que van haver de fer front a multitud d’obstacles i prejudicis per a fer realitat el seu somni d’incorporar-se a la pràctica esportiva. Amb l’obra, Albertí rescata figures oblidades, però clau a l’hora d’explicar la història de l’esport, com és el cas de Marie Paradis, la primera dona que, el 1808, va pujar al Mont Blanc, la muntanya més alta d’Europa, evidenciant com l’alpinisme, igual que la resta d’esports, també podia ser cosa de dones.
Amb el 6: La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo de Pablo Batalla
Precisament d’alpinisme ens parla aquesta petita joia publicada per l’editorial de pensament crític Capitán Swing i obra de l’historiador, corrector, traductor i assagista Pablo Batalla amb el títol La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo. En un exercici inèdit fins ara, Batalla repassa de manera més que detallada la història política de l’alpinisme demostrant-nos com els moviments ideològics més diversos, des del feixisme al comunisme passant per l’ecologisme, l’animalisme, o el feminisme, han intentat utilitzar aquesta pràctica esportiva per difondre els seus ideals en una evidència contrastadíssima dels vincles històrics que han existit entre política i esport de muntanya.
Amb el 7: In Sunshine Or in Shadow: How Boxing Brought Hope in the Troubles de Donald McRae
Una altra joia de la literatura esportiva que ha arribat recentment a les llibreries és aquest Golpes de esperanza, publicat per Libros de Ruta, i que és fruit d’anys d’investigació del periodista Donald McRae, del prestigiós diari The Guardian. L’obra narra la història de l’entrenador de boxa Gerry Storey, responsable d’un gimnàs, durant els anys més durs dels Troubles del nord d’Irlanda, que va obrir les portes a joves catòlics i protestants i que es va convertir en un oasi de pau en plena guerra lliurada per l’IRA contra l’exèrcit britànic. La història de McRae ens demostra com un esport com la boxa va aconseguir allò que la política no havia pogut assolir i que no és altra cosa que bastir ponts entre comunitats enfrontades en un context de guerra civil.
Amb el 8: Doping: A Sporting History d’April Henning i Paul Dimeo
També de la mà de Libros de Ruta, una editorial especialitzada en temàtica esportiva, ens arriba aquesta obra que pretén mostrar-nos l’altra cara de l’esport, força més fosca de la que estem acostumats a veure reflectida en les publicacions esportives. En ella, els professors universitaris April Henning i Paul Dimeo recorren la incòmoda però alhora fascinant història del dopatge en el món de l’esport. Una crònica diferent que ens permet conèixer des dels primers intents de fer trampa a través de la utilització de fàrmacs per millorar les prestacions esportives fins a l’exclusió de Rússia dels Jocs per dopatge, passant, evidentment, pel paper major que aquest va tenir en plena Guerra Freda.
Amb el 9: La scomparsa del calciatore militante de Guy Chiappaventi
Aquesta novel·la de no-ficció, obra del periodista italià Guy Chiappaventi, un apassionat aficionat de la Lazio romana, i que ha estat publicada per l’editorial Altamarea, reconstrueix una història increïble. Concretament, la que va protagonitzar el futbolista laziale Maurizio Montesi, un jugador de fermes conviccions polítiques d’esquerra que, tot i això, va defensar durant cinc temporades la samarreta de la Lazio, un club caracteritzat precisament per les posicions properes al nacionalisme d’extrema dreta, on va protagonitzar un dels grans escàndols del futbol italià que, com el subtítol de l’obra indica, barreja “esport, política i traïció”.
Amb el 10: Libertadores de América de Alejandro Droznes
Publicada també per Altamarea, que està consolidant un fons d’allò més interessant de literatura esportiva amb una mirada social i política, cal destacar Libertadores de América de l’argentí Alejandro Roznes. Aquesta obra, que repassa la història de la Copa Libertadores, la principal competició de club de l’Amèrica del Sud, ens porta a recórrer de dalt a baix els territoris llatinoamericans a través d’una interessantíssima barreja entre esport, història i política que ens ajuda a entendre una mica més l’Amèrica Llatina dels nostres dies.
Amb l’11: La ley del balón. El fútbol explicado a través de la ciència d’Alberto del Campo
El catedràtic d’universitat Alberto del Campo Tejedor és el responsable d’aquesta original publicació, publicada per l’Editorial Base, un altre dels referents actuals de literatura esportiva, que pretén explicar com el futbol és també un mecanisme que ens pot ajudar a entendre la ciència. Així, doncs, amb exemples com el que relaciona la neurociència amb l’actitud de jugadors com Vinicius o Lamine Yamal, aquest llibre permet descobrir els vincles existents entre ciència i esport rei.
Amb el 12: Guía poco pràctica del fútbol español de Miguel Gutiérrez, Carlos Marañón i Antonio Pacheco
Per tancar aquesta selecció passem de la ciència a l’absurd. Concretament, a una nova guia realitzada per tres autors que es presenten com a “mestres del coneixement futbolístic absurd” i que recull una pila de curiositats i d’anècdotes dels seixanta-tres clubs que han passat per la primera divisió del futbol estatal. Amb l’atractiva frase que afirma que “si busques informació útil deixis estar aquest llibre”, el trio d’autors, acompanyat de les magnífiques il·lustracions de Lawerta, compleix les expectatives i aconsegueix recollir una col·lecció de foteses que, de segur, faran les delícies dels més futbolers de la casa.