Mor un futbolista alemany després de caure des d'un telecadira a 70 metres d'alçada

Tragèdia al futbol alemany. Sebastian Hertner, jugador de 34 anys de l'ETSV Hamburg ha mort després de caure des d'un telecadira, a 70 metres d'alçada. Hertner estava esquiant a l'estació de Savn Kuk, al nord de Montenegro, durant les seves vacances. Segons apunten diversos mitjans, la seva parella, de 30 anys, ha aconseguit sobreviure i va ser rescatada pels serveis d'emergència. Ha patit una fractura en una de les cames. La principal hipòtesi apunta que es va despendre el cable del telecadira.
Hertner actualment jugava amb l'Hamburg a la cinquena divisió del futbol, però havia arribat a fer-ho a la Segona Divisió amb clubs com el Erzgebirge Aue o el Darmstard. S'havia format a dos equips importants d'Alemanya, l'Stuttgart i el Schalke 04. També havia jugat amb les categories inferiors de la selecció alemanya.
"Amb molta tristesa hem d'anunciar que el nostre capità, Sebastian Hertner , ha patit un accident mortal mentre estava de vacances", ha informat l'ETSV Hamburg en un comunicat. "Estem atordits i infinitament tristos. El nostre condol a la seva família i éssers estimats. Descansa en pau, Sebastian".
La Fiscalia de Montenegro ha obert una investigació sobre els fets i ha ordenat el tancament de la pista d'esquí. L'accident també va afectar tres turistes més, que van estar bloquejats durant diverses hores al telecadira fins que van poder ser rescatats, afortunadament il·lesos.