El Barça torna al Camp Nou

El Barça trepitja el Camp Nou per primer cop després de més de dos anys i diversos incompliments per part del club. Les graderies disponibles per l'entrenament del primer equip masculí s'han omplert de gom a gom, com també ho han fet cabines de premsa, on s'hi han col·locat diversos mitjans per informar des del lloc d'una fita històrica.
Fins a 21.795 espectadors han pogut gaudir de les primeres sensacions dels jugadors del Barça amb pilota sobre el nou estadi, com també aquests han pogut entrenar amb un ambient únic. Aquest entrenament serveix també per demostrar als socis i a les autoritats que l'estadi està llest per tornar a ser la casa del FC Barcelona, i un fortí, i deixar de banda l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on durant la temporada passada es va xalar de nits èpiques.
L'emoció d'estrenar l'Spotify Camp Nou ha estat palpable abans de les 9:30 h -quan s'han obert les portes-. Alguns dels aficionats bon punt s'han obert les portes hi ha hagut corredisses per poder treure el cap per veure el que serà més d'hora que tard la nova casa del Barça i d'aquesta manera lluirà un estadi digne d'un dels clubs amb més aficionats del món.
Tot i mantenir l'essència de l'antic Camp Nou, els nous colors i el disseny de l'estadi s'adeqüen a l'actualitat i fa presagiar que serà un lloc on es viuran grans nits pels aficionats culers. El color dels seients conformen una degradació que va de vermell a blau, de la gespa al cel, tot i que encara quedi pendent col·locar la tercera graderia. La qual un cop estigui a establerta i hi hagi el permís d'ocupar el 100% de l'aforament, l'estadi donarà cabuda a més de 104.000 espectadors.
Hi haurà ampliació.