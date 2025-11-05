Un cas de tuberculosi entre els treballadors de les obres del Camp Nou obliga a activar els protocols

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmat un cas de tuberculosi en un treballador de les obres del nou Spotify Camp Nou, segons ha avançat El País i han confirmat fonts de l'ASPB a l'ACN. Tot i que, de moment, no es pot parlar d'un brot perquè només hi ha un cas confirmat, s'ha activat l'estudi dels seus contactes per descartar més infeccions.
Això, l'endemà que Inspecció de Treball hagi obert un expedient a l’empresa Ekstreme Works, una de les subcontractades en la construcció de l'estadi, després d'una denúncia presentada per CCOO per la presència de treballadors en situació irregular. En una roda de premsa aquest dimarts, el secretari de Treball, Paco Ramos, ha assegurat que els resultats de la denúncia arribaran poques setmanes, mentre el Govern ja ha avisat que “continuarà actuant” si es detecten irregularitats.
CCOO ha alertat de l’acomiadament de 14 obrers d’origen turc sense papers. Segons el sindicat, l’empresa subcontractada per la constructora Limak ha començat a acomiadar treballadors per “tornar-los al seu país sense cap garantia” ara que s’està avançant en els treballs i ha demanat a l’administració que tramiti de forma urgent l’autorització de residència i treball que acreditin més de sis mesos treballats. Des de l'inici de les obres, s'han presentat 10 denúncies davant la Inspecció de Treball per irregularitats a les obres, segons ha confirmat el Departament d'Empresa i Treball.
En una concentració aquest dimarts, CCOO ha detallat que fa mesos que organitzen més de 50 treballadors d’origen turc, en coordinació amb el sindicat DISK de Turquia, que fa més d’un any que treballen a les obres en condicions irregulars i llargues jornades. Ara, temen que puguin ser acomiadats i retornats al seu país.
Per aquest motiu, el sindicat ha reclamat compromís i implicació al Barça com a promotora de les obres, i la delegació del govern espanyol, que té les competències en matèria d’estrangeria. Alhora, ha denunciat la complicitat de les empreses subcontractades i la falta de sensibilitat cap als treballadors, que consideren que s’haurien de readmetre immediatament i abonar-los els salaris pendents, així com les cotitzacions que no s’hagin transferit.