El Barça tornarà al Camp Nou amb un entrenament a portes obertes

Tornada sorpresa al Camp Nou. El Barça ha anunciat aquest matí que divendres vinent -7 de novembre- farà un entrenament a portes obertes al remodelat estadi. Es permetrà l'entrada a 23.000 persones, i segons el club, servirà també com a "test tècnic i operatiu per comprovar el correcte funcionament dels sistemes, accessos i diferents aspectes de la instal·lació, en el marc del procés de reobertura progressiva de l’estadi". L’entrenament començarà a les 11.00 h, i l’Spotify Camp Nou obrirà les portes a les 9.30 h.
Els aficionats que assisteixin, s'ubicaran a la zona de Tribuna i Gol Sud, corresponents a la Fase 1A, de la qual el Club ja disposa de la llicència de primera ocupació. Les entrades per a socis es posen a la venda aquest divendres a les 11:00. Tenen un preu de 5 €, i els abonats tindran exclusivitat de compra durant les primeres 48 hores, tot i que únicament podran adquirir una única entrada per clau de soci i sense possibilitat d’acompanyants. Si entre els socis no s'esgoten les entrades, les podrà adquirir el públic general per 10 €.
A banda, el club ha informat que tota la recaptació anirà destinada íntegrament al projecte Polseres Blaugranes, impulsat per la Fundació Barça. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar el benestar emocional dels infants i adolescents hospitalitzats, així com el dels seus familiars, i alhora impulsar la investigació de teràpies innovadores que contribueixin a millorar l’evolució de les malalties.
Canvi de plans en la reobertura
Fa dues setmanes el Barça va obtenir la primera llicència d'ocupació del Spotify Camp Nou, document que li permet reobrir l'estadi amb una capacitat de 27.000 espectadors. Tot i això, a principis de mes, el club va anunciar un canvi de plans en la reobertura de l'estadi. Treballarà amb l’objectiu de tornar a l’Spotify Camp Nou un cop obtinguda la llicència corresponent a la fase 1B (Tribuna, Gol i Lateral), que ampliarà l’aforament fins als 45.000 espectadors.
A hores d'ara, continua sent una incògnita quan s'obtindrà aquesta segona llicència i si tan bon punt es rebi el Barça tornarà al Camp Nou. L'entrenament del divendres vinent és un primer pas per començar a dissipar dubtes i deixa el retorn una mica més a prop.