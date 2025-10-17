El Barça aconsegueix la llicència d'ocupació del Camp Nou, però es quedarà a Montjuïc

Després de mesos i mesos de parlar del futur Camp Nou i de la seva estrena, el Barça aconsegueix la llicència per Primera Ocupació, però de poc serveix perquè els partits se seguiran jugant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Concretament, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat aquest divendres a primera hora del matí que ha atorgat a l'entitat blaugrana aquest permís, corresponent a la fase 1A de les obres de remodelació de Spotify Camp Nou. Aquest permís habilita l'accés de 27.000 espectadors a les zones de gol sud i tribuna, però el Barça no l'executarà, ja que es manté a l'espera de l'obtenció de la llicència 1B, que autoritza l'accés de 45.000 espectadors i implica l'ús de la zona lateral des de tribuna i gol.
Per tant, com va anunciar fa un parell de setmanes el club, el pròxim partit del Barça d'aquest dissabte, contra el Girona, es mantindrà a Montjuïc, donada la intenció de no inaugurar-lo fins a l'obtenció del permís 1B, tot i les especulacions de la tornada a l'estadi de les Corts.
La llicència de Primera Ocupació és un permís necessari per inaugurar qualsevol estadi. Aquesta llicència s'obté un cop es valida el certificat de final d'obra i els tècnics municipals comproven que la infraestructura disposa de tots aquells serveis i recursos necessaris per assegurar-ne la seguretat.
El Barça no té gaire pressa, tot i que assegura que "contra abans, millor". Gran part dels terminis establerts no s'han complert i un cop s'ha anunciat l'espera del permís 1B i els culers han sabut el que sembla ser la decisió definitiva no cal fer volar més coloms. El club blaugrana té llogat l'estadi de Montjuïc fins a febrer, el qual té una capacitat de 50.000 espectadors, i prefereix esperar a fer una inauguració amb una quantitat destacable de públic, ja que de ser menys espectadors no es considera rendible.
La primera de les tres fases
Aquests dos permisos s'emmarquen dins de la primera fase. La segona etapa per l'ampliació dels seients disponibles ja comptarà amb uns 60.000 seients, metre que la tercera serà un cop estigui disponible per donar lloc al 100% de l'aforament, que serà de 105.000 espectadors.