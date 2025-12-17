El Gran Premi d'F1 ja no serà anual a Montmeló

Tot i que al juny el govern de Salvador Illa va assegurar que era "realista" la renovació del contracte per continuar formant part del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, la realitat ha sigut diferent. Barcelona ha aconseguit mantenir la seva presència en el Mundial de Fórmula 1, però ho farà alternant anys amb el GP de Bèlgica en Spa-Francorchamps.
D'aquesta manera, ja no se celebrarà anualment el GP a Montmeló, sinó que, tot i que el contracte es renova fins al 2032, seran només tres anys els que el circuit acollirà el Gran Premi: 2028, 2030 i 2032. La resta d'anys que queden entremig, els acollirà el circuit de Bèlgica. Segons fonts consultades per La Vanguardia, l'acord amb Formula One Management està encara pendent de signatura, però es preveu que la proposta tiri endavant. Així, es trencaria la celebració ininterrompuda del premi a Montmeló, una condició que havia mantingut des de 1991.
L'esdeveniment, que ja va canviar de nom al juny per passar a denominar-se oficialment Gran Premi de Barcelona-Catalunya, se celebrarà el 2026 a Montmeló entre el 12 i el 14 de juny. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha confirmat a La Vanguardia que les converses avancen de manera positiva, encara que ha insistit que no hi ha cap document tancat. En el pla econòmic, i segons fonts consultades per La Vanguardia, el cost per a continuar albergant la Fórmula 1 rondarà els 28 milions d'euros per edició, una xifra d'acord amb la política d'increments impulsada per Liberty Mitjana, actual promotora del campionat.
L'entrada de Madrid com a nova seu del Gran Premi d'F1 d'Espanya -com es va anomenar quan es va celebrar a la capital de l'Estat-, juntament amb la substitució temporal del Gran Premi de Països Baixos pel de Portugal, està modificant el mapa de la Fórmula 1 a Europa. Amb un límit establert de 24 carreres per temporada, només una part d'elles pot celebrar-se en el continent, on actualment hi ha deu circuits amb contractes en vigor.