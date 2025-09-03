La Fórmula 1, més a prop de quedar-se a Catalunya

Catalunya està més a prop de quedar-se amb la Fórmula 1. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat que les negociacions per renovar el Gran Premi a Montmeló estan "molt més madures" i "van pel bon camí". "Espero que ben aviat puguem donar notícies", ha dit aquest dimecres en la presentació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, l'altre gran esdeveniment del món del motor al país, que se celebra a les instal·lacions del circuit aquest cap de setmana.
Sàmper ha remarcat que el contracte amb els organitzadors de l'F1 és "molt complicat, molt ampli i amb moltes crestes" i ha admès que l'alternança amb altres circuits -especialment amb el nou de Madrid- és una de les qüestions que hi ha sobre la taula. És a dir, que el Circuit de Barcelona aparegui en el Mundial de la Fórmula 1 de manera discontínua i s'alterni amb el de la capital espanyola. En qualsevol cas, Sàmper ha assegurat que el Govern aposta per la renovació de l'esdeveniment "de forma sincera i decidida" i ha indicat que la voluntat és que la Fórmula 1 pugui "continuar amb el mateix model que amb les motos", o sigui que se celebri anualment.
El conseller ha recordat que els grans premis que es disputen al circuit de Montmeló generen un impacte econòmic de 500 milions a l'any, 125 imputables directament a les motocicletes, i donen feina a 2.500 persones. Així, ha assegurat que les xifres superen "amb escreix" la inversió pública que s'hi fa i ha tret pit de l'activitat del circuit, que va "molt més enllà" del Vallès Oriental. "Tenim molt clar que el que estem fent, s'ha de fer", ha sentenciat. També ha ressaltat els visitants internacionals que porten els esdeveniments que celebren al Montmeló, que ajuden a "descongestionar" Barcelona. "Hem de fer veure a la gent que el turisme ben entès és positiu i necessari", ha afirmat Sàmper.
Catalunya torna a ser la capital mundial de la moto
El Gran Premi de MotoGP que se celebra aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya serà la primera vegada que es farà des que Fira de Barcelona ha entrat en la gestió de la instal·lació. El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha assegurat que tenen una "voluntat clara" de "crear un llegat en forma d'ecosistema que consolidi la indústria del motor" i ha qualificat "d'intensos" els nou mesos que porten explotant la instal·lació.
De moment, la prova de referència del motociclisme té la continuïtat garantida almenys fins al 2031. Tal com han explicat, en aquesta edició s'han implementat noves mesures dirigides a l'augment de la seguretat dels pilots i treballen per tenir enllestia una nova graderia a final de recta que oferirà una "visió privilegiada" als espectadors.
A la presentació que s'ha celebrat a la Fundació Joan Miró també hi ha assistit el conseller d'Esports, Berni Álvarez; el conseller delegat de Circuits Catalunya, Pol Gibert; l'executiu en cap de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta; i diferents representants d'equips que competeixen en el campionat d'aquest cap de setmana.