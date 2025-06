La carrera d'F1 a Montmeló passa a denominar-se «Gran Premi de Barcelona-Catalunya»

El circuit de Montmeló passarà a acollir el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de la Fórmula 1 a partir de la pròxima temporada 2026. Aquesta és la nova denominació oficial, després que el circuit d'Ifema a Madrid s'incorpori amb el nom de Gran Premi d'Espanya, tal com ho ha publicat l'organització de la competició automobilística aquest dimarts.

El nom de Gran Premi de Barcelona-Catalunya respecta la voluntat del president de la Generalitat, Salvador Illa, que volia que la paraula "Catalunya" hi aparegués. També és oficial és que el gran premi a Montmeló se celebrarà del divendres 12 al diumenge 14 de juny de 2026, en la que serà la novena cita del calendari. Per al Gran Premi d'Espanya a Madrid, que encara està pendent d'homologació, caldrà esperar al cap de setmana de l'11 al 13 de setembre, en la jornada número 16.

El Govern, optimista amb la continuïtat de Montmeló

Coincidint amb el gran premi del passat 30 i 31 de maig i 1 de juny passat a Montmeló, Illa va assegurar que és "realista" amb la renovació del contracte per continuar formant part d'aquest mundial d'automobilisme. "Soc realista, però estem treballant bé des de fa temps", va expressar des de la pista.

En aquest sentit, va assegurar que té "magnífiques vibracions" amb la continuïtat de la carrera ara que el Gran Premi d'Espanya passarà a Madrid. "És un esdeveniment que permet mostrar el millor de Catalunya i deixa prosperitat i riquesa", va recordar.

Tot plegat, amb l'aliança del bicampió del món Fernando Alonso, que és ambaixador del circuit de Montmeló i defensa que la Fórmula 1 ha de continuar a Catalunya tant per les "instal·lacions" com per la "tradició i arrelament a la competició".