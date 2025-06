Illa defensa que Montmeló ha d'acollir el Gran Premi de Catalunya d'F1 ara que Madrid tindrà el d'Espanya

El Gran Premi de la Fórmula 1 a Montmeló -enguany el Gran Premi d'Espanya- ha de dur la paraula "Catalunya" al nom. Així ho ha defensat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat aquest diumenge que és "realista" amb la renovació del contracte per continuar formant part d'aquest mundial d'automobilisme. "Soc realista, però estem treballant bé des de fa temps", ha expressat en declaracions als mitjans des del Circuit de Barcelona-Catalunya.

I és que el 2026, el nom de Gran Premi d'Espanya s'utilitzarà per a la cursa que es farà a Madrid. Una nova cita que posa en perill la continuïtat la de Montmeló, que fins ara representava l'Estat amb aquest mateix nom. Per això, Illa ha dit que s’estan valorant diferents aspectes perquè hi segueixi havent F1 i ha apostat perquè Catalunya figuri en el nom del Gran Premi.

D'altra banda, Illa ha demanat "prudència" i ha defensat que cal deixar espai perquè es pugui fer "feina" perquè Montmeló continuï acollint aquest Gran Premi més enllà del 2026. En aquest sentit, ha assegurat que té "magnífiques vibracions" amb el gran premi que s'ha celebrat aquest cap de setmana. "És un esdeveniment que permet mostrar el millor de Catalunya i deixa prosperitat i riquesa", ha recordat.

Fernando Alonso, aliat d'Illa i Montmeló

Illa ha celebrat que el bicampió del món Fernando Alonso sigui ambaixador del circuit i ha opinat que el suport del pilot "ajuda molt" perquè té "autoritat moral" i "coneixement" de l'F1. I és que, mentre el circuit d'Ifema de Madrid ha buscat un altre ambaixador de luxe per promocionar-se arreu del món, el madrileny Carlos Sainz, actualment a Williams, Montmeló no s'ha quedat enrere.

L'ajuda d'Alonso té l'objectiu de promocionar les instal·lacions catalanes internacionalment i, alhora, ajudar en la formació de joves promeses del motor. "El Circuit de Catalunya és part de la història de la Fórmula 1, de la meva carrera esportiva i de tots nosaltres", ha escrit en un tuit el pilot asturià aquest dimarts.

Hemos compartido grandes momentos juntos.

Y ahora damos un paso más allá.@alo_oficial se convierte en embajador del Circuit de Barcelona-Catalunya.



Bienvenido al equipo del Circuit! 🤗 pic.twitter.com/wUrUf62WVK — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) May 27, 2025

A la publicació també s'hi pot trobar un vídeo en el qual Alonso defensa que l'F1 segueixi a Catalunya de forma "obligatòria", tant per les "instal·lacions" com per la "tradició i arrelament a la competició". I és que Montmeló, detalla, és el primer circuit on va provar un monoplaça: "Segur que és en el qual he donat més voltes en tota la meva vida", ha explicat.