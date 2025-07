Malestar entre els jugadors del Barça per les noves samarretes

Petit inconvenient a la pretemporada del Barça. Les noves samarretes del primer equip han generat malestar entre els jugadors i l'equip tècnic de Hansi Flick, que en els últims dies es troba a la gira asiàtica de pretemporada. Segons expliquen Mundo Deportivo i Sport, mitjans presents en el viatge blaugrana, Nike ha estrenat un nou material al qual els jugadors blaugrana no acaben d'adaptar-se.

Al Japó i a Corea del Sud, on es desenvolupa aquesta gira de pretemporada, es registren altes temperatures que superen els trenta graus durant bona part del dia i que, en els moments centrals de la jornada, fins i tot s'apropen als quaranta graus. I el clima, que també compta amb humitat, ha posat en evidència la carència del nou material: quan els jugadors suen molt, la samarreta es fa pesada.

Això suposa un esforç extra que ja ha deixat queixes entre els jugadors, transmeses a l'equip tècnic. Raphinha ha explicat internament que les samarretes de la selecció del Brasil estan fetes amb un teixit molt més lleuger, cosa que implica que la suor pràcticament no es noti. Caldrà veure si el Barça i Nike tenen previst algun canvi davant aquest malestar.

El Barça es troba a Corea del Sud en el segon tram de la gira de pretemporada. El diumenge passat es va estrenar amb una victòria contra el Vissel Kobe (1-3) al Japó i ara li resten dos partits: el primer és aquest divendres contra l'FC Seoul i l'últim serà dilluns vinent contra el Daegu FC.

Amistosos marcats pel caos amb el nou sistema

La gira del Barça a l'Àsia ha estat marcada per un afer extraesportiu. El club havia ideat un sistema intern perquè els socis -de manera gratuïta- i els aficionats -pagant- poguessin veure els partits a través de la subscripció a "Culers Premium". Però la nova plataforma va fallar en el primer partit, que es va acabar emetent gratuïtament per YouTube davant la incidència.

Davant d'aquesta situació, el Barça explica que no vol assumir "cap més risc" per als aficionats, motiu pel qual ha decidit oferir en obert i sense cap pagament els dos partits que queden de la gira asiàtica. D'igual manera que es va fer amb el primer enfrontament, es podran veure a través del canal oficial de YouTube del club.

El club s'ha disculpat en diverses ocasions davant tots els socis i aficionats per un servei que "no ha estat ofert amb els estàndards exigits". A més, l'entitat se centra a garantir que els problemes del passat diumenge no es tornin a repetir en futures ocasions i també compensarà "oportunament" els aficionats que no van poder veure el partit.