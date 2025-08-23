El Barça viu un inici de temporada prometedor dins el terreny de joc, però amb alguns elements poc habituals. A la incertesa sobre quin estadi serà el que acollirà els partits com a local dels de Hansi Flick també se li ha sumat el veto de la Lliga a les noves equipacions. Ni contra el Mallorca ni contra el Llevant es podrà lluir cap de les tres equipacions per al curs actual per una decisió de la Lliga que resulta difícil de comprendre.
Què ha passat realment? Abans de tot, la competició comença amb un condicionant. El Barça disputa les primeres tres jornades com a visitant a petició pròpia per guanyar temps per enllestir el nou Camp Nou, malgrat que no queda clar a hores d'ara que la quarta es pugui produir al temple blaugrana. En tot cas, és una petició que altres clubs han fet mentre enllestien els seus estadis i que sempre ha tingut l'aval de la competició.
Així doncs, el Barça es va estrenar a Mallorca i, com és habitual, no ho pot fer amb la primera equipació, ja que el color vermell coincideix amb els illencs. Ara bé, la sorpresa dins el club va venir quan tampoc es va autoritzar la segona o la tercera samarreta. Ni el color daurat que ret homenatge a Kobe Bryant ni el color taronja que homenatja el Barça del sextet van passar el filtre.
Qui ho decideix és el director de partit que assigna la Lliga, i que valida les propostes d'ambdós clubs que introdueixen a una aplicació oficial anomenada "Kit Selector". La justificació per negar les equipacions de reserva del Barça va ser que els pantalons negres de la segona i el color de la tercera equipació portaven a la confusió amb la primera dels mallorquins, que també vesteixen pantalons negres.
Davant la doble negativa, el club va activar el pla B: disputar el partit amb la tercera equipació de la temporada passada, de color llima tant a la samarreta com als pantalons. Cal dir que aquesta no és una decisió inèdita i, de fet, en els últims anys hi ha hagut partits en què el Barça ha escollit la samarreta amb la senyera quan hi ha hagut confusions amb la dels rivals.
Contra el Llevant, també de llima del curs passat
El que és més insòlit és que la situació es repeteixi en dos partits seguits. El Barça visita el Llevant aquest dissabte i, com és obvi, el blaugrana dels valencians coincideix amb els catalans. Però és que la segona i la tercera equipació tampoc han estat validades per la Lliga. El director de partit de la competició considera que el daurat de la segona samarreta i el taronja de la tercera no són prou diferents i poden donar lloc a la confusió.
La decisió és especialment sorprenent en aquest segon partit, ja que el Barça ja ha jugat de taronja a l'estadi Ciutat de València. La temporada 2014-2015 va vèncer per cinc gols a zero al Llevant amb una equipació molt similar a la tercera d'aquesta temporada.
Un problema a llarg termini?
Si bé aquest retard en l'estrena de les noves samarretes és una anècdota a nivell d'equip, és de vital importància a escala comercial pel club. Al fet de no poder estrenar la primera equipació per no jugar com a local els primers partits se li ha sumat la manca de promoció a les equipacions de reserva, que sempre generen expectativa pels dissenys diferenciats del blaugrana habitual.
És per això que el Barça ha insistit a la Lliga per poder estrenar alguna de les noves equipacions, però la resposta no ha estat exitosa. Així doncs, caldrà esperar fins a la tercera jornada, on el Barça visita el camp del Rayo Vallecano i en què sembla més complicat que hi pugui haver confusions en cap de les tres equipacions del curs actual. El dubte, però, és si el veto a les samarretes es converteix en un problema a llarg termini que pugui complicar les coses en l'apartat comercial del club.