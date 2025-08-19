El Barça homenatja el sextet de Guardiola en la tercera equipació

El Barça ha presentat aquest dimarts la tercera equipació oficial per a la temporada 2025-26. És de color "mango brillant", tant la samarreta com els pantalons, amb detalls de color blau marí i un disseny vintage que evoca al que el primer equip va vestir en la final del Mundial de Clubs l’any 2009. La institució blaugrana ha fet un comunicat i ha publicat un vídeo a les xarxes socials on destaca que està "inspirada en la grandesa d'un Barça guanyador": el Barça del sextet de Guardiola.
El club apunta que és el primer cop des del curs 2014-2015, ara fa 11 anys, que recuperen el taronja a la samarreta. Tanmateix, aquest no és un color aliè per al Barça: el taronja també va vestir el Dream Team en la final de Wembley el dia que l’equip va aixecar la primera Copa d'Europa de la seva història el 1992, amb el mític gol de Ronald Koeman.
El vídeo, publicat al lloc web de la institució, mescla imatges del nou equipament amb partits mítics i actuals de l'equip masculí i femení. Hi apareixen també escenes de l'afició i de celebracions. La veu en off i el text que acompanya el clip abraça el mateix lema que les dues samarretes precedents: "Definim el demà".
"Definim el demà"
El club, a més de la tradicional equipació blaugrana –enguany, amb les franges difuminades–, va estrenar recentment la segona samarreta, inspirada en Kobe Bryant i en Los Angeles Lakers. Va fer-ho contra el FC Seoul a l’Estadi Mundialista de la capital coreana, i va tenir un gran impacte a nivell de xarxes socials i de màrqueting. El daurat amb deixos morats recorda a una de les franquícies més cèlebres de l’NBA i al llegat del basquetbolista.
Sense poder estrenar-la
El Barça va estrenar-se a la Lliga amb una còmoda victòria contra el Mallorca, però amb l'uniforme de la temporada passada. I aquesta tònica es repetirà, com a mínim, en la segona jornada contra el Llevant, aquest dissabte. Amb el Mallorca, el color vermell coincidia amb la primera equipació blaugrana i els pantalons negres que corresponen a la samarreta daurada consonaven amb el dels mallorquins. El veto continua amb el Llevant perquè el blaugrana dels valencians, és clar, coincideix amb el dels catalans, però és que ni la segona ni la tercera equipació tampoc han estat validades per la Lliga.