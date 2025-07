El Barça presenta la primera equipació per a la temporada 2025-2026: «No venim a seguir el camí»

La temporada 2025-2026 il·lusiona a la parròquia blaugrana. Hansi Flick va revolucionar el Barça en una primera temporada d'ensomni en què va treure l'equip de la crisi futbolística on es trobava immers i va recuperar el màxim nivell de les estrelles i potenciar les joves perles de la Masia. En la segona, s'espera que perfeccioni el projecte i resolgui els problemes principals gràcies a les incorporacions en el mercat de fitxatges.

La segona aventura d'aquest grup de jugadors que enamora els aficionats encara amaga algunes incògnites, però aquest dimecres s'ha resolt una: la de la primera equipació. Era un secret de domini públic, però no era oficial. Fins ara. I és que el Barça ha presentat la samarreta local amb un vídeo a les xarxes socials.

Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Lewandowski, Fermín i Balde han estat els models per ensenyar una equipació trencadora, futurista i que vol trencar esquemes. "No venim a seguir el camí, venim a marcar-lo", clama el club a la publicació.

Definim el demà. Som un equip amb ganes, amb fam, amb molt per dir i tot per viure. No venim a seguir el camí, venim a marcar-lo. Això és el que som: reals, propers, sense filtres. Parlem com sentim, ens vestim com som i juguem com sabem. El demà comença aquí. I nosaltres el… pic.twitter.com/5fX5t7aA5p