Incendis a l'Estat: 38 focs actius cremen 110.000 hectàrees

L'onada d'incendis d'aquesta setmana afecta gran part de l'estat espanyol ja crema gairebé 115.000 hectàrees i manté 11 carreteres tallades pel foc -dues d'aquestes nacionals- i manté interromput el servei de Renfe entre Madrid i Galícia.
En total, segueixen actius 38 incendis a Extremadura, Castella i Lleó, Astúries, València i Galícia, segons les estimacions del sistema d'informació d'incendis forestals europeus. Tot això ha provocat que més de 5.000 veïns segueixin desallotjats i tres homes perdessin la vida intentant abaixar les flames.
Pel que fa als incendis encara actius, a Castella i Lleó n'hi ha 20 i més de la meitat se situen en els nivells 2 i 1, que mantenen a milers de veïns evacuats. Alguns d'aquests focs presenten una evolució favorable, però segueixen preocupant les ratxes de vent i l'entrada de les flames a Zamora procedents del foc d'A Mezquita, d'Ourense. Per altra banda, la millora de la situació de l'incendi de Molezuelas de la Carballeda ha permès que 2.600 veïns tornessin als seus pobles de Lleó, tot i que encara es mantinguin fora de les llars a 5.000 persones.
Galícia és una altra de les regions més afectades. A Ourense ja han cremat més de 23.700 hectàrees -més de vuit vegades la superfície total gallega cremada el 2024-, d'aquestes, 10.500 hectàrees corresponen a l'incendi de Chandrexa de Queixa. Tots els focus existents a Ourense han fet que la línia entre Galicia-Madrid de Renfe quedés interrompuda "fins a nou avís".
Extremadura també pateix un gran incendi a Jarilla, Càceres, i ha sol·licitat la intervenció de l'UME. Les previsions de l'incendi són positives i ja es posa el focus a l'incendi de Pallares, el qual ha fet actuar la Junta per l'enviament d'SMS als veïns de Villagarcia de la Torre. Per altra banda, l'UME també intervé en l'incendi de Teresa Cofrentes, a València, que ha arrasat 500 hectàrees i es troba perímetre.
Tres persones han perdut la vida
Dues de les persones que ha perdut la vida es trobaven a Zamora, al foc de Molezuelas de la Carballeda. Es tracta de dos voluntaris que treballaven en l'operatiu contra el foc i han mort per les diverses ferides provocades per les cremades. Un, de 35 anys, va ser confirmat el dimarts, mentre que l'altre home mort, de 36 anys, s'ha confirmat durant el dijous.
Per altra banda, el foc a Tres Cantos, Madrid, també ha deixat una víctima mortal. Es tracta d'un home de 55 anys que treballava en una hípica a la urbanització Soto de Vinyoles i va morir el dilluns a conseqüència de les cremades que va patir mentre intentava salvar als seus cavalls.
Presumptes piròmans
Un home ha sigut detingut a la província de Zamora per l'incendi originat a Puercas que va cremar més de 4.500 hectàrees entre el dilluns i el dijous. Per altra banda, també s'ha detingut un home de 46 anys a A Gudiña, a Ourense, com a presumpte autor de dos focus de l'incendi que s'ha registrat a Oímbra.