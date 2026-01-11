Els pagesos del tall de l'AP-7 i el Port de Tarragona acorden continuar amb la protesta

Els pagesos del tall a l'AP-7 a Pontós i al Port de Tarragona han decidit continuar amb la protesta i passaran una nit més, la quarta, al ras, segons han decidit en assemblees a peu de carretera. Els agricultors reclamen que el president Salvador Illa doni garanties personalment d'allò que s'ha promès en la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. De fet, els pagesos volen reunir-se amb Illa i com a mínim seguiran mobilitzats fins dilluns al matí.
Ordeig havia ofert als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les per respondre als reptes plantejats pel Mercosur, i havia plantejat també reunions amb el president i els eurodiputats catalans que hauran de votar a l'Eurocambra el pacte. "Necessitem una garantia més perquè les paraules del conseller es reafirmin, si el president de la Generalitat es pronunciés serien paraules més fermes i donaria suport a tota la pagesia", ha explicat Eduard Escolà, portaveu de Revolta Pagesa.
Segons ha dit, volen una reunió amb el president Illa. "Si no ens garanteixen la reunió, l'assemblea decidirà quins són els passos a seguir", ha apuntat Escolà. Els pagesos de Tarragona tenen permís per seguir la mobilització fins demà dilluns a la mitjanit. "Estem a l'espera i en el moment en què arribem a algun punt d'acord, desconvocarem", ha indicat. "No tenim per què deixar cap pas (de camions)", ha apuntat, assenyalant que en les pròximes hores seguiran "com fins ara".