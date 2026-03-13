La segona denunciant d'Errejón no es ratifica al jutjat i aboca el cas a l'arxivament

La segona dona que va denunciar l'exlíder de Más Madrid i exportaveu de Sumar Íñigo Errejón per un presumpte delicte d’agressió sexual no s'ha presentat davant el jutjat per ratificar-se, la qual cosa deixa el cas a un pas de l'arxivament. Segons ha explicat l'advocat de l'acusació, Alfredo Arrién -que també representa a Elisa Moulià-, a l'agència de notícies Efe, la dona ha patit un atac de pànic en pensar en les conseqüències personals que pot comportar el procés.
El Jutjat de Violència sobre la Dona número 12 de Madrid va admetre a tràmit dilluns passat la denúncia, en què la dona, que va demanar mantenir-se en l’anonimat, explica que Errejón la va agredir a casa seva tot i oposar-s'hi de manera activa. Els fets es remunten a l'octubre de 2021, quan mantenien una relació sentimental.
Segons relata la víctima, l'expolític la va violar la dona després que ella es negués a mantenir relacions sentimentals. La denúncia diu que, "de manera sorprenent i violenta, el denunciat la va subjectar pel coll, la va col·locar d'esquena i la va penetrar vaginalment per la força, sense el seu consentiment i malgrat que la denunciant va cridar reiteradament que cessés. La penetració es va prolongar diversos minuts fins que finalment el denunciat va cessar".
La primera denúncia
El primer cas contra Errejón va esclatar arran d'acusacions anònimes l'octubre del 2024 quan treballava com a portaveu de Sumar i exdiputat. Després de la publicació dels primers relats, Errejón va dimitir de tots els càrrecs i va deixar la política, i Mouliaá va presentar una denúncia formal per agressió sexual per fets que hauria viscut el 2021. Errejón està pendent d'una citació per obrir un judici oral.
La Fiscalia va demanar l'absolució de l'expolític de Podem, Más Madrid i Sumar perquè veu "consentiment" de la denunciant en els fets. Mouliaá continua amb la denúncia, un procés que es manté obert per la presència de l'acusació popular de l'associació ADIVE.
L'actriu va fer una publicació a xarxes per denunciar el canvi de criteri de la Fiscalia i explicar la seva versió dels fets. Recordava que al primer escrit d'acusació la Fiscalia deia que "no hi va haver consentiment vàlid", observava una "conducta activa i invasiva" de l'expolític, defensava el relat "coherent, persistent i versemblant" de la denunciant i considerava els fets "constitutius d'un delicte contra la llibertat sexual perquè no concorria consentiment implícit ni explícit vàlid". El vídeo de Mouliaá anava acompanyat d'un text en què Mouliaá afirma: "Una Fiscalia que acusa i ara misteriosament defensa després del processament aixeca sospites".