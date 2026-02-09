Mouliaá lamenta el canvi de criteri de la Fiscalia en la causa contra Errejón i diu que anirà «fins al final»

L'actriu Elena Mouliaá ha lamentat el canvi de criteri de la Fiscalia en la causa contra Íñigo Errejón per assetjament sexual i diu ara que anirà "fins al final". Mouliaá va anunciar divendres que es retirava del procés iniciat amb la seva denúncia perquè havia arribat "al límit", un procés que es manté obert per la presència de l'acusació popular de l'associació ADIVE. Aquest dilluns, però, ha transcendit l'escrit del ministeri públic, que demana l'absolució de l'expolític de Podem, Más Madrid i Sumar perquè veu "consentiment" de la denunciant en els fets. Mouliaá ha considerat "cruel" aquest escrit i misteriós el canvi de criteri.
El cas va esclatar l'octubre del 2024 arran d'acusacions anònimes contra Errejón, que aleshores treballava com a portaveu de Sumar i exdiputat. Després de la publicació dels primers relats, Errejón va dimitir de tots els càrrecs i va deixar la política, i Mouliaá va presentar una denúncia formal per agressió sexual per fets que hauria viscut el 2021.
Arran de la denúncia, el titular del jutjat d’instrucció 47 de Madrid va instruir diligències i després de considerar "coherent en l'essencial" la denúncia de l'actriu, va fer una interlocutòria d'obertura de judici oral. En un vídeo difós a través de les xarxes socials, Mouliaá s'ha mostrat sorpresa pel canvi de criteri de la Fiscalia pel que fa a Errejón, una Fiscalia que "primer l'acusava, després no i ara el defensa".
A la publicació, l'actriu ha recordat que al primer escrit d'acusació la Fiscalia deia que "no hi va haver consentiment vàlid", observava una "conducta activa i invasiva" de l'expolític, defensava el relat "coherent, persistent i versemblant" de la denunciant i considerava els fets "constitutius d'un delicte contra la llibertat sexual perquè no concorria consentiment implícit ni explícit vàlid". El vídeo va acompanyat d'un text en què Mouliaá afirma: "Una fiscalia que acusa i ara misteriosament defensa després del processament aixeca sospites".