Elisa Mouliaá retira l'acusació d'abús sexual contra Íñigo Errejón: «No és una retractació, és un límit»

Elisa Mouliaá ha fet públic a través d'un comunicat a xarxes socials retira la seva acusació d'abús sexual contra Íñigo Errejón un mes després que el jutge Adolfo Carretero obrís un judici oral contra l'exdiputat i exportaveu de Sumar, a qui va decidir processar el novembre de 2025 després d'haver analitzat tres episodis "d'índole sexual" que podien "ser constitutius d'un delicte contra la llibertat sexual amb caràcter continuat".
"La Fiscalia va determinar la veracitat dels fets i el jutge Carretero va apreciar indicis de criminalitat enviant-li a la banqueta", ha expressat Mouliaá al seu comunicat, en què ha deixat molt clar que no es tracta d'una "retractació" sinó de "posar un límit". L'actriu expressa que tot va començar amb "denúncies anònimes" i quan ella va fer públic el seu cas després de la dimissió d'Errejón ho va fer "per confirmar que totes les denúncies eren certes i per a protegir a altres dones".
Amb el pas del temps, però, assegura que cap altra possible víctima s’ha afegit al procés. “He estat sola sostenint tot això i no puc continuar fent-ho”, argumenta. Afegeix que no abandona perquè els fets no siguin certs, sinó perquè "ningú hauria de carregar sola amb una cosa així".
Tot i la retirada de l’acusació particular i l’oposició inicial de la Fiscalia, el procediment podria continuar obert gràcies a la presència d’una acusació popular, l’Associació de Defensa Integral de Víctimes Especialitzada (Adive). "Si la justícia continua, per tractar-se d'un procés de naturalesa pública, el farà sense la meva participació", continua l'actriu al seu comunicat i conclou dient que es retira "amb la consciència tranquil·la" i una frase en majúscules: "La veritat ja camina a soles".