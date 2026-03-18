El nom de nena més bonic del món, segons la ciència

Quin és el nom de nena més bonic del món? És una pregunta subjectiva que la ciència ha intentat resoldre. Segons un estudi elaborat per la companyia britànica My 1st Years en col·laboració amb el catedràtic de lingüística cognitiva Bodo Winter, el nom de nena més bonic del món és Sofia.
La resposta va molt més enllà dels gustos personals dels autors de l'estudi, si no que se centra en la sonoritat dels noms, en la percepció fonètica a l'hora d'escoltar-lo. Per fer-ho, els especialistes han avaluat els cinquanta noms més escollits als Estats Units i al Regne Unit. D'acord amb aquests paràmetres científics, Sofia queda considerat com el nom de nena "més bonic del món".
Quins són els altres noms més bonics?
Curiosament, Sofia no és només el nom més bonic, sinó que també és el més posat en nounats a Catalunya. Segons les dades més recents de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), de 2024, Sofia -tant si du accent com si no- va ser el nom més escollit per 432 pares i mares. És a dir, un 8% de les nenes que van néixer durant el 2024 es diuen Sofia, encapçalant el llistat.
A banda de Sofia, l'estudi elaborat per la companyia britànica també destaca dos altres noms de noia que sobresurten de la mitjana per la seva bellesa fonètica. Es tracta de Zoe i Rosie, en el cas del Regne Unit, i Zoe i Everly, en el cas dels Estats Units. L'estudi destaca aquests noms per la seva sonoritat, ja que es caracteritzen per terminacions suaus que provoquen una sensació musical.
Els motius de l'èxit
Els investigadors han centrat la seva recerca en els noms de nen i nena més posats al Regne Unit i els Estats Units. Ara bé, els criteris pels quals el nom s'alça com el més bonic del món són comuns, independentment de l'idioma en què es pronunciï: "Els sons més familiars tendeixen a agradar-nos més", argumenta el professor Winter, que assegura que la influència del nom a l'hora d'escollir-lo per als fills es deu a la seva exposició prèvia.
És a dir, com més vegades hagis sentit el nom, més probable és que valoris posar-lo al teu fill o filla. Això, tal com detalla el professor Winter, pot fer que alguns noms guanyin pes després de desastres naturals. No com a recordatori de l'impacte de la catàstrofe, sinó perquè el nom amb què se la bateja es repeteix en més d'una ocasió, entrant al subconscient.
Les dades demostren que Sofia és un dels noms més escollits del món, també a Catalunya entre les noves generacions de pares. I, curiosament, també és el nom més bonic del món. Com a mínim, des d'un punt de vista fonètic, segons la ciència. Escollir nom per als fills, però, és una elecció molt subjectiva que va més enllà de la sonoritat o el nombre de vegades amb què s'ha sentit el nom.