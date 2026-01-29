El gest que allarga la vida, segons la ciència

Els hàbits recomanats per tenir una millor qualitat de vida i una esperança més llarga són sobradament coneguts per la majoria: dormir aproximadament vuit hores, seguir una dieta saludable i fer exercici. Però a banda dels tres pilars, hi ha consells amagats que també poden allargar la vida.
Un d'ells l'han confirmat investigadors del Mass General Brigham i n'han publicat un estudi a la revista The British Journal of Sports Medicine. És ben senzill: caminar 4.000 passos un o dos dies a la setmana. Això equival aproximadament a tres quilòmetres, i per tant es pot fer en una hora, o quaranta-cinc minuts.
L'afirmació es fonamenta en un estudi que va analitzar durant una dècada l'evolució de la salut, en funció de l'activitat física, de 13.574 dones amb una edat mitjana de 71,8 anys. Cap de les participants en l'estudi patia malalties cardiovasculars o càncer a l'inici de l'anàlisi. I els resultats van ser contundents, aquelles que feien caminades mínimament llargues un parell de cops per setmana, milloraven la seva condició física i l'esperança de vida.
Caminar en molts períodes curts o en un període llarg: què allarga més la vida?
Tot plegat és coherent amb els resultats d'un altre estudi. En aquest cas, elaborat per autors de la Universitat Europea (Espanya) i publicat per part del Col·legi Americà de Metges a Annals of Internal Medicine. Se centra en adults amb activitat física subòptima (per sota dels 8.000 passos diaris) per avaluar si els que acumulen els passos en períodes més curts presenten un risc de mortalitat més gran per qualsevol causa i malaltia cardiovascular (ECV) que els que fan una caminada llarga, independentment del nombre total de passos. Tot plegat, amb dades de 33.560 adults del Biobanc del Regne Unit.
L'estudi revela que les persones que acumulen els passos diaris en períodes més llargs presenten menys risc de mortalitat i malalties cardiovasculars que els que caminen en períodes més curts. La mortalitat per totes les causes després de nou anys i mig va ser del 4,36% entre els participants que acumulaven la majoria dels passos en períodes de menys de cinc minuts, de l'1,83% per als que caminaven en períodes d'entre 10 i 15 minuts i del 0,80% entre els que feien caminades de més estona.
Passos o minuts? La millor manera de mesurar l'exercici
Comptar passos s'ha convertit en una pràctica popular gràcies a dispositius com els pedòmetres i els rellotges intel·ligents. Caminar almenys 7.000 passos al dia està associat amb un risc de mortalitat més baix entre adults d'edat mitjana. Òbviament, comptar les passes que fas al teu dia a dia, com tot, pot tenir pros i contres:
Avantatges:
- Fàcil de seguir: Els passos són una mesura tangible i fàcil de comprendre.
- Motivació contínua: Constatar el nombre de passos augmentar pot ser una motivació constant per mantenir-se actiu durant tot el dia.
- Objectiu clar: Fixar-se un objectiu diari de passos, com els populars 10.000 passos, proporciona un repte específic i assolible.
Desavantatges:
- No reflecteix intensitat: Comptar passos no distingeix entre una caminada lleugera i una activitat més intensa com córrer.
- Pot no ser suficient: Si bé caminar és beneficiós, no sempre és suficient per complir les recomanacions d'activitat física que inclouen exercici més vigorós.
Registrar minuts d'exercici és una altra manera comuna de mesurar l'activitat física. La majoria de les guies de salut, com les de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), recomanen almenys 150 minuts d'activitat moderada o 75 minuts d'activitat vigorosa per setmana. A més, segons l'ICO, caminar més de 30 minuts al dia pot reduir el risc de càncer. Com es pot veure, hi ha importants institucions mèdiques que comptabilitzen l'activitat física en temps; però hi ha avantatges i desavantatges, com a tot.
Avantatges:
- Reflecteix intensitat: Permet una millor avaluació de la intensitat de l'exercici, assegurant-se que s'aconsegueixen les recomanacions de salut.
- Flexibilitat: Pot incloure una àmplia gamma d'activitats, des de caminar de pressa fins a fer exercici al gimnàs.
- Adaptable a diferents nivells de fitness: Cada persona pot ajustar la seva activitat segons les seves capacitats i objectius.
Desavantatges:
- Més difícil de mesurar sense tecnologia: Sense un rellotge intel·ligent o una aplicació, pot ser més complicat calcular amb precisió els minuts d'activitat.
- Manca de motivació instantània: A diferència dels passos, no hi ha un comptador visible que augmenti al llarg del dia.