Tenir aquest nombre de fills s'associa a un envelliment biològic més lent

Tenir fills és un canvi de vida. Però et dona o et treu anys? Aquesta pregunta que podria ser metafòrica ara té una resposta empírica. L'han trobat els investigadors d'un estudi fet per la Universitat de Hèlsinki, analitzant els casos de 14.000 dones i tenint en compte teories evolutives.
La principal conclusió de l'estudi és que les dones que tenen entre dos o tres fills poden veure alentits certs marcadors d'envelliment. Com es justifica això? Doncs a causa d'una millor regulació hormonal, però també pel suport familiar i comunitari que acostumen a tenir famílies d'aquesta mida. En canvi, les dones, analitzades a l'estudi sense fills o amb quatre o més, van presentar signes d'envelliment biològic més ràpid. Els investigadors ho associen tant a factors físics com a càrregues emocionals més grans.
A banda, la investigació també ressalta la importància de l'edat de la dona al primer part. Ser mare jove -abans dels vint-i-vuit anys- està relacionat amb un envelliment més accelerat, a causa de condicions socioeconòmiques més desfavorables i càrregues físiques i emocionals en edat prematura.
Com s'ha fet l'estudi?
La investigació es fonamenta amb la teoria del trade-off (compensació evolutiva). Una tesi que defensa que invertir energia en la reproducció pot restar recursos a altres processos corporals, com ara el manteniment cel·lular. Per tant, hi ha un equilibri entre el cost biològic de tenir fills i la capacitat del cos per recuperar facultats.
Per fer l'estudi, els investigadors van analitzar els casos de 14.000 dones finlandeses i en va utilitzar mostres de sang i anàlisis genètiques. Tot i que els resultats estan fonamentats en estudis científics, els responsables remarquen que al només haver analitzat dones d'un país, el resultat pot estar esbiaixat.