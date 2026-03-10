Els millors aliments per prevenir i tractar les infeccions d'orina: els tens a la nevera

La infecció d'orina és una patologia present tant en homes com en dones i sovint difícil de diagnosticar. La coïssor quan s'orina, el dolor quan es camina o el dolor pelvià són alguns dels símptomes més habituals. Les causes que la provoquen van des d'una mala higiene, una retenció de líquids excessiva o l'activitat sexual, i la millor manera de tractar-la és a partir d'antibiòtic i molta quantitat d'aigua. Ara bé, també hi ha certs remeis naturals que contribueixen a evitar patir-ne. Els repassem.
El primer es fa a partir d'un aliment molt popular entre la societat catalana: els nabius. Aquests fruits tenen proantocianidines, compostos polifenols, que poden ajudar a bloquejar la majoria de bacteris que provoquen la infecció d'orina. Menjar-ne soles, fer-ne un batut o acompanyar-les d'un iogurts són bones opcions.
Perquè precisament el segon aliment son els iogurts naturals. Perquè? Doncs contenen molts lactobacils. Uns bacteris que protegeixen el cos de bacteris no amigables o patògens que són els que causen la infecció, a més d'ajudar en la digestió i controlar l'acidesa. Ara bé, cal advertir que amb la producció en massa de iogurts també s'hi afegeixen altres substàncies que no són tan beneficioses. Per tant, és important que el iogurt sigui d'allò més natural. Si és així, els lactobacils faran una bona feina.
Un procés similar al que es pot aconseguir a partir de plantes amb efecte diürètic, com per exemple el julivert. En tenir un alt contingut de flavonoides i glucòsids, potencia el flux urinari facilitant l'eliminació de patògens. Julivert a banda, el restrenyiment és un dels principals causants de la sobrepoblació de bacteris que provoquen la infecció d'orina. Per això, els aliments de fruita verda son un gran aliat. Enciam, espinacs, bledes, bròquil o coliflor, son una opció d'aliment saludable, i de retruc, estalvien una possible infecció.