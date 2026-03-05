L'hàbit alimentari que molts creuen que és saludable i és un error: pot provocar problemes als ronyons

Una de les tendències alimentàries que més ha quallat entre la població en els darrers anys ha sigut la de menjar aliments amb suplements de proteïnes. Així, passejant per un supermercat no és estrany trobar ofertes de iogurts, batuts, o barretes de cereals amb un extra de proteïna. Son productes ben rebuts pels consumidors que estan convençuts que son opcions saludables i que els faran accelerar el desenvolupament dels seus músculs.
Però això és una idea equívoca, segons detalla la nutricionista de la Fundació Nutricionista Britànica, Bridget Benelam. L'experta explica que la quantitat adequada de proteïnes que ha d'ingerir un adult durant un dia, és entre 40 i 60 grams i els productes amb suplements proteics sovint fan augmentar aquesta quantitat.
I quina és la conseqüència d'això? Benelam revela que una ingesta massa elevada de proteïnes pot causar un increment de nitrogen a la sang, que pot acabar derivant en una alteració del funcionament dels ronyons. A banda, menjar massa proteïnes també es relaciona amb un augment del pes i més retenció de líquids.
I quina és la solució per aquells que volen afavorir el creixement dels músculs? Doncs Benelam proposa augmentar els exercicis de força al gimnàs, i combinar-ho amb una dieta saludable. Sempre que es vulgui augmentar el consum de proteïnes cal consultar-ho amb un nutricionista.
Finalment, cal matisar que el llindar entre 40 i 60 grams de proteïnes fa referència als adults sense problemes de salut. Aquells que pateixen una patologia específica que obliga a ingerir més proteïnes poden superar el llindar.
L'hortalissa clau
Lluny de proteïnes, l'all és conegut pels seus efectes vasodilatadors, que promouen una bona circulació i enforteixen els vasos sanguinis, però també té un impacte positiu en la salut dels ronyons. Hi ha estudis que conclouen que l'al·licina, un compost present a l'all, pot ser tan eficaç en el tractament de la malaltia renal crònica com ara alguns fàrmacs.
Això sí, pel que fa a la nutrició el consum d'aliments beneficiosos s'ha d'emmarcar en una alimentació equilibrada i variada, segons els experts. Un treball publicat a la revista acadèmica Clinical Nutrition l'any 2021 explicava que diversos dels components presents a l'all tenen efectes antiinflamatoris i antioxidants. Per això, la seva ingesta habitual podria ajudar a mitigar algunes de les complicacions per l'envelliment.