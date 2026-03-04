Aurelio Rojas, cardiòleg: «Menja 30 grams d'aquest aliment cada dia per viure més i millor»

Envelliment saludable. Aquest és el concepte que repeteixen els investigadors del Centre de Recerca en Nutrició Humana sobre l'Envelliment Jean Mayer de la Universitat de Tufts, als Estats Units. L'anomenat envelliment saludable va més enllà de l'absència de malaltia. Implica conservar la capacitat física, mental i emocional per gaudir dels anys amb qualitat de vida i dignitat.
Per fer-ho, un aspecte bàsic és l'alimentació. I més enllà de les recomanacions d'una dieta equilibrada i saludable, els investigadors se centren en els carbohidrats. "La qualitat dels carbohidrats pot ser un factor important per a un envelliment saludable".
En aquest sentit, divulgadors com el cardiòleg Aurelio Rojas comparteixen sovint recomanacions a les xarxes socials per orientar la població. Ara, ha compartit un vídeo en què destaca un aliment que millora el colesterol, però no com la majoria creu: no el baixa bruscament, sinó que redueix els nivells de colesterol LDL oxidat, el risc d'infart i el d'ictus. Una anàlisi publicada a l’American Journal of Clinical Nutrition mostrava reduccions sorprenents de fins a un 10% d’aquest tipus de colesterol en les persones que el consumeixen.
En segon lloc, augmenta la variabilitat de la freqüència cardíaca, que pots mesurar amb un rellotge. És un dels marcadors més moderns de salut, joventut i força del cor. Això és gràcies al fet que modula l’activitat del sistema nerviós parasimpàtic, que contraresta els efectes negatius de l’estrès.
D'altra banda, redueix la inflamació sistèmica, la causa comuna de totes les malalties no transmissibles del segle XXI. Això s’ha demostrat amb la reducció dràstica de marcadors d’inflamació que es poden veure en una analítica de sang, com la PCR ultrasensible, entre un 10% i un 15%.
Es tracta de les nous. Segons l'estudi esmentat, les persones que en mengen 30 grams cada dia (entre 6 i 8, en funció de la mida) tenen un 30% menys de risc de patir un infart. "Són millors que moltes pastilles: fàcil, bo, del supermercat a casa i bo per al cor", celebra.
L'aliment "més perillós del món", segons un farmacèutic
És un dels acompanyaments estrella de qualsevol sopar ràpid, sobretot en cap de setmana. Tot i la seva popularitat, els experts apunten que hi ha aliments que consumim setmanalment que són qüestionables per a la salut a llarg termini. El farmacèutic i divulgador Sento Segarra assegura que n’hi ha un en concret del qual cal reduir el consum per la seva combinació d’ingredients. Es tracta de les patates fregides. L'expert adverteix que menjar-ne més de dues vegades per setmana s'associa directament amb un increment del risc de patir problemes cardiovasculars.