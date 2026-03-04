La part del cos que cal rentar primer a la dutxa, segons un dermatòleg

Encara que costi de creure, l'ordre en què ens rentem les parts del cos a la dutxa és important. Més enllà de consells típics com dutxar-se amb aigua tèbia i fer servir productes que malmeten la pell, els experts asseguren que començar per determinades zones i deixar-ne d'altres per al final pot marcar la diferència. Segons explica el dermatòleg Sergio Alique García en declaracions al diari argentí Clarín, aquest és l'ordre més adequat a seguir.
"El més convenient és dutxar-nos de dalt cap a baix", assegura Alique García. L’especialista explica que, si ens hem de rentar els cabells, el més adient és començar per aquesta part del cos. Recomana fregar bé el cuir cabellut i deixar que el xampú faci efecte uns minuts. A continuació, cal aplicar el suavitzant i, mentre actua, rentar la resta del cos. En últim lloc, el dermatòleg puntualitza que també és essencial rentar bé els turmells i els peus.
D'altra banda, Alique García també alerta que és molt important esbandir-se bé tot el cos amb aigua un cop aplicats els productes, ja que qualsevol resta que quedi sobre la pell pot provocar irritacions o alertar el seu equilibri natural. És per això que emfatitza que cal assegurar-nos que eliminem completament els residus per mantenir una pell neta, sana i protegida.
Quants cops a la setmana t’has de dutxar si tens més de 65 anys
És probable que a causa dels canvis que el cos experimenta després dels 65 anys, ens veiem obligats a adaptar la nostra rutina i hàbits. Com que l'activitat disminueix, la pell es debilita i passa a ser més fràgil, fet que obliga a tenir més cura de la higiene personal.
Segons els experts de la clínica Salisbury, en aquesta etapa vital cal reduir la freqüència de dutxa, i fer-ho entre dos i tres cops per setmana. Tot i això, adverteixen que hi ha certes parts del cos que sí que cal rentar diàriament per prevenir infeccions, males olors i molèsties. Es tracta de la cara, les axil·les, els peus i les zones íntimes.