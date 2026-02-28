El moment de buscar pis per viure és sempre un malson. Els preus, les condicions i el lloc on s'ubica la teva futura llar són pilars bàsics en la cerca de pis, però també hi ha altres aspectes que són importants i que s'han de tenir un compte per afavorir una convivència saludable en el que pot ser el teu futur pis.
L'arquitecta Núria Moliner explica al programa de 3Cat Tot es mou quines són les claus a l'hora de triar un bon pis on viure i, sobretot, quines són les coses que, com a experta en la construcció, no recomana si el que volem és viure en un lloc agradable i que no ens doni problemes en un futur.
No triar una planta baixa: els dos motius que ho justifiquen
Quan es tracta de triar el lloc on has de viure a soles o acompanyat, hi ha detalls que poden marcar la diferència. "Jo recomanaria evitar a tot preu una planta baixa", explica d'entrada Moliner al programa. Els motius? La humitat i el "gas radó", un tipus de gas radioactiu natural, incolor, inodor i insípid, que es forma de manera espontània en el subsol a partir de la desintegració de l’urani present a les roques i als sòls.
Sobre la humitat, l'arquitecta explica que "l'aigua puja del subsol per capil·laritat, això vol dir que tindrem un problema de salut perquè la humitat està relacionada amb la salut", destaca Moliner.
A més, les plantes baixes també tenen l'afegit del gas radó "radioactiu i cancerigen", segons diu l'arquitecta, que és la segona causa del càncer de pulmó, "seguida del tabaquisme", subratlla. Tot i que els pisos d'obra nova ja controlen i tenen en compte aquest gas en les construccions en plantes baixes, aquesta regulació "fins fa poc" no existia, segons explica Moliner, per això la majoria dels subsols no poden evitar el gas radó.
La importància de l'orientació
Moliner reconeix que aquesta és la part que pot semblar més "una carta als Reis" que no la realitat a què es pot accedir al mercat immobiliari, però l'arquitecta recomana que "com estigui orientat el pis i l'edifici" és el més important per a ella.
"La millor orientació és al sud, perquè el Sol surt per l'est i es posa per l'oest i la major part del dia dona a aquesta direcció", recomana Moliner. Els pisos que estan orientats en aquesta direcció tenen més "escalfor" i llum natural durant tot el dia, mentre que els que estan orientats al nord, són "més freds, humits i foscos", segons diu l'arquitecta.