Els 5 colors que transformen la teva llar (i estan de moda)

La percepció d’amplitud d’un espai no depèn només dels metres quadrats, sinó també de com aquests es decoren. Segons diversos experts en interiorisme, l’elecció dels colors pot transformar radicalment la sensació d’un ambient, fent-lo visualment més ampli i lluminós encara que la superfície sigui reduïda. Aquesta tendència cobra especial rellevància en contextos urbans on la vivenda és, en molts casos, compacta i cada racó ha de rendir al màxim.
Les decoradores destaquen que la paleta cromàtica és una eina poderosa per generar profunditat, equilibrar la llum i millorar la percepció espacial. En aquest sentit, expertes explqiuen com els cinc colors més recomanats poden marcar la diferència en qualsevol habitacle.
Blanc trencat
El blanc segueix sent el favorit per excel·lència a l’hora d’ampliar un espai. No obstant, les professionals aposten per variants suaus com el blanc trencat o nuances beix molt clares que aporten calidesa sense perdre lluminositat. Aquestes tonalitats reflecteixen millor la llum natural i creen un fons neutre que fa que les parets "desapareguin a la vista".
Tons pastel
Els colors pastel -com el rosa suau, el blau cel o el verd menta- són ideals per aportar un toc de personalitat mantenint una sensació d’espai obert. Aquestes tonalitats, tot i que tenen una nota de color, no pesen visualment, cosa que contribueix a fer que una habitació petita sembli més lleugera i fresca.
Gris clar
El gris clar ha guanyat terreny entre els decoradors perquè combina elegància i funcionalitat. Quan s’utilitza correctament, pot actuar com un neutre sofisticat que amplia la percepció de l’espai, especialment quan es combina amb textures i materials que aporten profunditat visual, com la fusta clara o els teixits naturals.
Beige i tons terra
Els tons terra lleugers, com el beige o la sorra, són valorats per la seva capacitat d’afavorir la calidesa sense carregar l’ambient. Aquest espectre cromàtic crea una sensació d’harmonia i continuïtat entre parets, sòls i mobiliari, la qual cosa ajuda a fer que l’espai sembli més integrat i, per tant, més ampli.
Colors neutres freds
Colors com el blau grisenc o el verd oliva pàl·lid funcionen especialment bé en espais amb bona entrada de llum natural. Aquests tons neutres freds generen relaxació i tranquil·litat, alhora que aporten una percepció d’aire i profunditat que pot fer que una sala sembli més gran del que és.
Les decoradores assenyalen que l’èxit d’aquestes eleccions cromàtiques no resideix només en el color en si, sinó també en la coherència general de l’espai, incloent la combinació amb els mobles, els materials, la il·luminació i els accessoris. Una paleta ben treballada pot allunyar la sensació de claustrofòbia i convertir fins i tot un pis petit en un entorn acollidor.