L'error comú que impedeix escalfar la llar durant l'hivern

Tot i que el canvi climàtic distorsiona les estacions de l'any i fa que les temperatures siguin cada vegada més extremes, Catalunya es troba immersa en plena tardor i Tots Sants i la Castanyada ja són a la cantonada. Això vol dir que el fred hauria de treure el cap aviat i que convé començar-se a preparar per a un canvi meteorològic real.
En aquest sentit, una de les claus per a sobreviure a l'hivern sense deixar-se els estalvis és implementar mètodes per aïllar la llar del fred i potenciar l'efecte de la calefacció, l'estufa o la llar de foc. També és important evitar els errors més comuns que dificulten mantenir la casa calenta.
Un de molt estès i desconegut per a molts té a veure amb la col·locació dels mobles. I és que, si es disposen massa a prop dels radiadors, obstaculitzen el sistema, ja que actuen com a barrera i impedeixen que l'aire calent circuli per l'habitació. Així, s'ha de deixar un circuit sense paranys per facilitar que l'aire es distribueixi bé.
Els millors trucs per no passar fred a casa i estalviar amb la calefacció
Alguns dels millors trucs per mantenir la casa amb una temperatura agradable és no subestimar el poder de la decoració. És evident que una paret aïlla millor el fred que un vidre. Ara bé, uns quants quadres o uns prestatges amb llibres reforcen l'aïllament i ajuden a mantenir elevada la temperatura de l'habitatge.
De la mateixa manera, les catifes, a part de ser agradables, afegeixen una capa extra d'aïllament i redueixen la sensació general de fred. A més, les cortines i persianes abaixades són clau a la nit. Al matí, però, cal apujar-les i aprofitar al màxim el sol. És el radiador natural per excel·lència i l'escalfor que genera pot mantenir la casa aclimatada durant bona part del dia.
I, més enllà de tot això, no es pot renunciar al 100% a la calefacció, però sí que cal fer-ne un ús adequat. La temperatura ideal és entre 19 i 21 graus. Alerta, perquè augmentar-la un grau suposa incrementar el consum d'energia aproximadament un 7%.