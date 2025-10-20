El mètode més eficaç per netejar el radiador abans d'encendre la calefacció

Tot i que el descens de les temperatures propi de l'inici de la tardor està tardant a arribar, molts ja han començat a treure la roba d'abrigar de l'armari, posar l'edredó i encendre la calefacció. Però després del càlid estiu, molts radiadors s'han omplert de pols i cal netejar-los abans de tornar-los a encendre. Aquesta brutícia, aparentment inofensiva, redueix la seva capacitat per transmetre calor, fa que triguin més a escalfar i, en alguns casos, fins i tot pot augmentar el consum energètic. La creadora de contingut, @mimomami explica un mètode desconegut i efectiu per netejar-los.
Per fer-ho tan sols cal un assecador. Tot i que es recomana també utilitzar un drap, que cal posar sota el radiador. El mètode és tan simple com encendre l'assecador, i a màxima potència, passar-lo per sobre del radiador. Així, amb la força de l'aire calent, tota la pols i la brutícia va caient cap a baix. La pols caurà sobre el drap i el radiador quedarà net.
Ara bé, per seguir aquest mètode cal tenir un seguit de condicionants en compte. El primer és assegurar-se que la calefacció està apagada i el radiador fred, en cas contrari podria escalfar-se massa amb l'aire calent de l'assecador. D'altra banda, un cop passat l'assecador i treta la brutícia, és imprescindible netejar les superfícies exteriors del radiador amb una esponja lleugerament humida, amb aigua tèbia i sabó neutre. Així, s'evita l'oxidació del radiador.
Si queden restes de pols o borrissol en zones difícils d'assolir, es pot fer servir un plomall de microfibra o un raspall especial per a radiadors. En radiadors situats a la cuina o a prop del greix, és recomanable aplicar un desgreixant suau abans de netejar les superfícies.