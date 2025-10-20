20 de octubre de 2025

El mètode més eficaç per netejar el radiador abans d'encendre la calefacció

La brutícia que acumula aquest emissor tèrmic durant l'estiu redueix la seva capacitat per transmetre calor i fa que trigui més a escalfar

  • Un radiador, en una imatge d'arxiu

Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 13:49
Actualitzat el 20 d’octubre de 2025 a les 13:54

Tot i que el descens de les temperatures propi de l'inici de la tardor està tardant a arribar, molts ja han començat a treure la roba d'abrigar de l'armari, posar l'edredó i encendre la calefacció. Però després del càlid estiu, molts radiadors s'han omplert de pols i cal netejar-los abans de tornar-los a encendre.  Aquesta brutícia, aparentment inofensiva, redueix la seva capacitat per transmetre calor, fa que triguin més a escalfar i, en alguns casos, fins i tot pot augmentar el consum energètic. La creadora de contingut, @mimomami explica un mètode desconegut i efectiu per netejar-los.

Per fer-ho tan sols cal un assecador. Tot i que es recomana també utilitzar un drap, que cal posar sota el radiador. El mètode és tan simple com encendre l'assecador, i a màxima potència, passar-lo per sobre del radiador. Així, amb la força de l'aire calent, tota la pols i la brutícia va caient cap a baix. La pols caurà sobre el drap i el radiador quedarà net.

 

 

Ara bé, per seguir aquest mètode cal tenir un seguit de condicionants en compte. El primer és assegurar-se que la calefacció està apagada i el radiador fred, en cas contrari podria escalfar-se massa amb l'aire calent de l'assecador. D'altra banda, un cop passat l'assecador i treta la brutícia, és imprescindible netejar les superfícies exteriors del radiador amb una esponja lleugerament humida, amb aigua tèbia i sabó neutre. Així, s'evita l'oxidació del radiador.

Si queden restes de pols o borrissol en zones difícils d'assolir, es pot fer servir un plomall de microfibra o un raspall especial per a radiadors. En radiadors situats a la cuina o a prop del greix, és recomanable aplicar un desgreixant suau abans de netejar les superfícies.
 

