Què és la prova de la ceba: preveu quants litres plourà a Catalunya aquest 2026

De tradicions catalanes hi ha mil i una, i algunes no són conegudes per a tothom, de la mateixa manera que n'hi ha d'inversemblants. Amb l'inici de l'any 2026, el fred i la neu que acompanyen des de fa setmanes molta gent es pregunta si les pluges acompanyaran durant tot l'any i es podrà passar un estiu sense mals de cap per sequera.
La previsió meteorològica és una ciència on s'assumeix l'alta probabilitat de fallar i s'és conscient de com de ràpid pot canviar el que es preveia. Ara, hi ha molts elements tecnològics i radars satel·litaris que ajuden a mesurar tot allò relacionat amb la meteorologia i les precipitacions. Però, com és lògic, això no ha existit sempre, i anys i panys enrere es feia la prova de la ceba, una tradició i mètode català per preveure si serà un any de bonança en termes de precipitacions. Avui dia se segueix fent a la Garrotxa, concretament al poble de Santa Pau, i l'encarregat és Josep Grabulosa, de 75 anys.
Com es fa la prova de la ceba?
El mètode tracta d'esbrinar si hi haurà moltes pluges durant el nou any. Grabulosa rep quatre cebes de diferents llocs i les talla per la meitat per poder separar per capes. Mentre que les capes més externes representen la pluja que hi haurà a l'estiu, les de l'interior són les de la tardor i l'hivern. La manera per llegir el futur meteorològic es fa posat una cullerada petita de sal a cadascuna de les capes i les deixa una nit a la intempèrie. L'endemà es fixa en la quantitat d'aigua que ha expulsat cada capa, les quals corresponen a cada mes.
Mentre que el protagonista del mètode assegura que funciona i se sostén sobre l'argument que l'any 2025 ho va preveure. Va assenyalar que tot i la sequera, els embassaments s'omplirien i ell mateix assegura que el pronòstic va ser "perfecte".
Pronòstic del 2026
Grabulosa explica a 3Catinfo que aquest any no hi haurà sequera i que serà un any amb un volum de pluja "normal", i que cauran 1.080 litres per metre quadrat: "al febrer cauran 50 i d'abril a maig, i també a l'octubre i al novembre uns 150 litres", diu.
Tot i la seguretat amb la qual vaticina el futur, hi ha persones que posen en dubte la veracitat d'aquest mètode fins al punt que Verificat ha destinat un article a desmentir el funcionament de la prova de la ceba. Assenyalen que es tracta d'un mètode ancestral molt arrelat a Catalunya, però sense cap mena de base científica.