Treballar així millora el son i la productivitat, segons un psicòleg

Encara que sembli un detall menor, el lloc on treballem pot determinar aspectes com la productivitat i el descans. No és el mateix passar vuit hores assegut en un lloc poc il·luminat i petit que fer-ho en un espai lluminós. Així ho demostren diversos estudis científics, que asseguren que hi ha una d'aquestes opcions que és més bona que l'altra: treballar prop d'una finestra. Segons Alfredo Rodríguez, catedràtic de Psicologia a la Universitat Complutense de Madrid, “els empleats que treballen amb llum natural dormen millor i viuen més desperts”.
I per què passa això? El motiu és que la llum regula el rellotge biològic –o ritme circadiari–, és a dir, el sistema intern que controla el son, l'energia o l'atenció. És per això que si les persones passem el dia sota llum artificial i la nit, per contra, davant de pantalles, aquest rellotge perd la referència. De manera que, per contra, les que reben llum natural durant la jornada laboral dormen millor i estan més actives durant el dia. De fet, es calcula que poden dormir fins a 46 minuts més cada nit.
El psicòleg i expert en son, benestar i salut laboral Alfredo Rodríguez explica en una entrevista amb Infosalus que hi ha un estudi científic que constata aquesta idea. “Una finestra pot millorar el son perquè pot ajudar-te a tenir un cicle de llum-foscor que regula el son d’una manera més normal", explica. A part d'això, l'expert assegura que també "millora l’estat d’ànim". Així ho relata també en el llibre Dormir para vivir.
Pel que fa al son, el psicòleg explica que aquest està regulat pel ritme circadiari. "Si reps llum durant el dia, afavoreixes que a la nit es generi melatonina i tinguis un millor descans”, afirma l'especialista. Si el ritme circadiari es desajusta, afegeix, poden aparèixer el cansament, la irritabilitat, l’insomni o fins i tot malalties.
“Els ritmes circadiaris, d’unes 24 hores, determinen els nostres cicles de son i vigília, la gana, l’atenció o la temperatura corporal. Per mantenir-se ‘en hora’ necessiten senyals externs, com la llum, la més poderosa”, afirma Rodríguez.
El perill de les pantalles
El problema, segons lamenta, és que sovint comencem el dia sense llum i l’acabem amb un excés d’aquesta per les pantalles, que enganyen el cervell: la llum blava dels dispositius li fa creure que encara és de dia i retarda el senyal nocturn del son. “Una sola hora davant del mòbil o de l’ordinador pot retardar-ne l’alliberament fins a 90 minuts”, precisa aquest expert.
Finalment, el catedràtic posa sobre la importància del descans. “No hem d’oblidar que la productivitat sense descans s’ensorra igual que un edifici sense fonaments”, alerta. Segons defensa, “el descans no és l’oposat del treball, sinó el seu millor aliat”, i “dormir bé potencia l’atenció sostinguda, la creativitat i la presa de decisions sota pressió”. Assegura que és “la manera més barata” i, sovint, “la més ignorada” d’optimitzar el rendiment cognitiu.
Per tot això, un gest tan simple com treballar amb una finestra a prop de l'escriptori pot ajudar a sincronitzar l’organisme, millorar el descans i, de retruc, augmentar el benestar i el rendiment del treballador.