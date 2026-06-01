El petit canvi que protegeix contra problemes cardiovasculars i millora la salut mental, segons una farmacèutica

Pujar escales, caminar uns minuts extra o aixecar-se del sofà sovint poden semblar gestos insignificants, però l'evidència científica ha demostrat àmpliament que poden marcar la diferència pel que fa a l'envelliment saludable. El sedentarisme té un efecte accelerador de l'envelliment de l'organisme que comporta un increment de la prevalença de malalties de tota mena i no només es combat al gimnàs, sinó també amb la rutina diària.
En aquest sentit, la farmacèutica i divulgadora de salut Marián García, coneguda a les xarxes socials com a Boticaria García, assenyala un "enemic" que convé eliminar del dia a dia per mantenir un estil de vida més actiu i saludable: l'ascensor. En una entrevista a Infosalus, l'experta analitza com la manca de moviment afecta el metabolisme, afavoreix problemes cardiovasculars i redueix el benestar emocional; per la qual cosa fa una crida a fer-li ghosting a aquest aparell que gairebé tothom fa servir cada dia.
García se centra sobretot en les dones en l'etapa de premenopausa o menopausa i ressalta que, quan s'hi arriba, convé menjar de manera saludable, però també cal moviment: activitat física i esport. Aquí, destaca l'entrenament de força per generar múscul, la qual cosa "generarà més espai per als mitocondris" i es podrà oxidar millor el greix i el sucre, explica.
Fer aquestes activitats almenys un cop per setmana frena l’envelliment
Activitats tan senzilles i rutinàries com llegir una estona cada dia, escoltar música o visitar un museu el cap de setmana podria ser molt més important del que sembla. Més enllà de ser entreteniment i cultura, poden ajudar a alentir l’envelliment del cos gairebé tant com fer exercici físic, segons un nou estudi científic.
La investigació, elaborada per científics de la University College London i publicada a la revista Innovation in Aging, assenyala que les persones que fan regularment activitats artístiques i culturals envelleixen més lentament biològicament. Concretament, fer alguna activitat artística almenys un cop per setmana fa envellir un 4% més a poc a poc que les persones que gairebé mai no en fan.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van analitzar mostres de sang i hàbits de vida -a través d'enquestes- de 3.556 adults. L’objectiu era estudiar els anomenats “rellotges epigenètics”, uns indicadors que permeten calcular com d’envellit està realment el cos a partir dels canvis químics de l’ADN.
Els resultats van descobrir que, com més freqüent i variada era la participació en activitats artístiques i culturals, més jove semblava el cos biològicament. A més, això coincidia en el cas de les persones que feien exercici físic almenys un cop per setmana. En tots aquests casos, el ritme d’envelliment era més lent.