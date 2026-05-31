Tres trucs per evitar els mareigs durant una analítica: «El secret està en els teus músculs»

Fer-se una analítica és, per a moltes persones, un repte. És freqüent que, durant aquesta prova, algunes persones experimenten mareig o fins i tot sensació de desmai, un fet que sovint genera inquietud, però que habitualment no té gravetat. Molta gent ho relaciona amb la por a les agulles, però al darrere d'aquest mareig hi ha també una explicació científica i, per això, es poden evitar.
Com explica el metge David Callejo al seu perfil d'Instagram, aquest malestar acostuma a estar relacionat amb una resposta vasovagal, una reacció del sistema nerviós que pot provocar una baixada momentània de la tensió arterial i del ritme cardíac davant d’estímuls com la visió de la sang, l’ansietat o la por a les agulles. I es pot evitar? La resposta és sí i, a més, "pot estar relacionada amb els teus músculs", explica Callejo.
Tres trucs per evitar els mareigs
Aquesta combinació de nervis i anticipació fa que algunes persones tinguin una sensació d’inestabilitat, sudoració o mareig just en el moment de la punció. Tot i que és una experiència relativament freqüent, hi ha maneres d'evitar aquest mareig.
"La baixada de la tensió arterial provoca que arribi menys sang al cervell, i per això et desmaies", explica Callejo. Els professionals sanitaris, com ell, recomanen, en primer lloc, "beure mig litre d'aigua abans de l'analítica", destaca el metge, que explica que la hidratació ajuda a mantenir estable la pressió arterial.
En segon lloc, Callejo recomana tombar-se per fer-se l'analítica. "D'aquesta manera la sang arriba millor al cervell i així evites els mareigs", subratlla. En tercer lloc, és molt eficaç per evitar aquesta sensació de mareig "posar els músculs a treballar", diu Callejo. "Encreua les cames i estreny les cuixes i el gluti en cicles de 15 segons d'estrènyer i 15 de relaxar", recomana l'especialista.
D'aquesta manera els músculs espenten la sang cap al cor, augmentant la pressió arterial i protegint el teu cos contra els mareigs, segons explica Callejo al vídeo, que afegeix que mentre et punxen en l'analítica pots continuar estrenyent els músculs o el puny de l'altre braç per espentar la sang cap al cor.