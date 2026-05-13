Alguna vegada has sentit que el cap et dona moltes voltes i perds l'equilibri en aixecar-te? Aquesta sensació de mareig és molt comuna i, malgrat que no es tracta d'una malaltia directament, sí que pot amagar alguns problemes de salut, generalment vinculats amb l'oïda. Ara bé, tot i que és menys freqüent, també pot amagar problemes neurològics o cardiovasculars.
Sovint, aquests mareigs venen provocats a causa de l'estrès, l'ansietat o la manca de temps i qualitat de son. Fins i tot saltar-se els àpats pot acabar desencadenant aquesta situació. És per aquest motiu que molts especialistes recomanen parar especial atenció en aquestes situacions, ja que sovint poden ser la fórmula per fer front als mareigs. Així ho relata el doctor Manuel Mozota en declaracions a Europa Press, on relata que aquesta sensació de mareig també pot derivar en migranyes, entre d'altres.
Davant d'un mareig, l'especialista assegura que el més important és evitar una caiguda, motiu pel qual cal seure o, fins i tot, estirar-se "si és necessari". Un cop fet el primer pas, el doctor també recomana "fixar la vista en un punt estable, evitar moviments bruscos amb el cap, afluixar-nos la roba que estigui molt ajustada". Si se tenen sospites de deshidratació, també és important veure aigua. "No hem d'intentar aixecar-nos de cop", exclama el doctor Mozota.
La influència de l'estrès
L'expert destaca que factors com l'estrès o l'ansietat afavoreixen molt l'aparició de mareigs, ja que provoquen inestabilitat i generen hiperventilació. Això, doncs, baixa el nivell de diòxid de carboni del nostre organisme i augmenta l'oxigenació de la sang, provocant la sensació de mareig. L'especialista també remarca que, a banda de l'estrès, l'alimentació també influeix en aquest aspecte, especialment a causa de l'hipoglucèmia derivda de la manca de regularitat en els àpats.