L'estrès és cada vegada més comú a la societat actual. Compaginar el volum de càrrega laboral amb les tasques quotidianes de la llar o la família, entre d'altres, pot arribar a tenir efectes negatius per a la nostra salut. L'estrès, però, en molts casos, és inevitable, ja que els motius pels quals s'origina són necessaris per a la nostra subsistència. Ara bé, sí que hi ha maneres de combatre'l per minimitzar-lo i, fins i tot, en alguns casos, suprimir-lo del tot -malgrat que pugui reaparèixer momentàniament. I, aquests mecanismes no requereixen rebre medicació.
El farmacèutic Sento Segarra, que compagina la seva tasca amb vídeos de divulgació científica a les xarxes socials, assegura que el truc infal·lible per reduir l'estrès és sortir a caminar vint minuts cada dia. Aquesta és la mesura mínima, però també és saludable caminar més estona. "Caminar vint minuts al dia redueix més el cortisol [conegut popularment com l'hormona de l'estrès] que alguns ansiolítics", assevera l'expert. El motiu és senzill: quan camines desconnectes del "mode de lluita" en què està el teu cos quan es produeixen moments de tensió, la qual cosa permet alliberar l'estrès.
@sentosegarra Mira lo que sucede cuando caminas #caminar #sentosegarra #salud ♬ Motivational - SILVANA INSPIRA
Sento Segarra remarca que és molt més eficient moure's i fer exercici físic per abordar aquesta mena de situacions en lloc de prendre's pastilles per contrarestar-lo: "Caminar millora la qualitat dels teus mitocondris", assevera el farmacèutic. "Mitocondris sans, cos sa. És així de senzill", exclama amb contundència l'especialista en aquesta publicació a les xarxes socials, que assegura que "l'eina més poderosa" per afavorir a un bon estat de salut és "gratuïta". Només cal sortir a caminar, sense prendre suplements i, des del seu punt de vista, sense la necessitat de complementar-ho amb activitat al gimnàs.
Bons hàbits per millorar la teva vida
Una part important depèn dels hàbits de vida, i allò que fem en el nostre dia a dia -com ens alimentem, com ens mantenim actius o com estimulem la ment- pot marcar la diferència en la salut cerebral a llarg termini. La investigació, publicada a la revista Journal of Epidemiology & Community Health, apunta que aquest hàbit pot tenir un efecte protector. L’estudi es va basar en dades de més de 10.000 persones majors de 65 anys que va constar d'un seguiment de sis anys fins al 2022. Es va analitzar la freqüència amb què cuinaven des de zero i el seu nivell d’habilitat a la cuina. Prop de la meitat dels participants cuinaven cinc o més vegades per setmana, mentre que més d’una quarta part no ho feien mai.
Els resultats indicaven que preparar àpats a casa almenys un cop per setmana es relaciona amb una reducció del risc de demència del 23% en homes i del 27% en dones. L’efecte és especialment destacat en persones amb poca experiència a la cuina, que pot ser de fins al 67%. En canvi, per aquells que són uns xefs casolans amb molt de rodatge, cuinar a casa més dies no sembla aportar un benefici addicional.
Els resultats eren vigents, fins i tot, després de contemplar altres factors que també hi podrien influir, com el nivell d’ingressos, l’educació o altres activitats que es consideren beneficioses per al cervell, com el voluntariat o la jardineria. Tot i així, els autors recorden que es tracta d’un estudi observacional i que no es pot establir una relació directa de causa-efecte.