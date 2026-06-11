Aquesta és l'opció més barata per refredar la casa a l'estiu, segons un electricista

Ventilador o aire condicionat? És el dilema de moltes llars quan la calor estreny, tot i que no es tracta d'una tria dicotòmica. Hi ha molts aparells dissenyats per refredar espais interiors i alguns estan pensats especialment per consumir poca energia. En aquest sentit, el tècnic especialista en electricitat, telecomunicacions i energies renovables Manuel Amate ha revelat al programa Más vale tarde de la sexta quina és l'opció més econòmica.
Sigui com sigui, totes les alternatives tenen beneficis i desavantatges depenent de la persona, el moment i el criteri que predomini. En aquest últim aspecte, l'estalvi econòmic, les implicacions pel medi ambient i els efectes per a la salut humana poden determinar la decisió final.
En primer terme, si més no, cal tenir clar que l'aire condicionat té la capacitat de refredar l'ambient, mentre que els ventiladors només remouen l'aire i fan descendir la sensació tèrmica prop de cinc graus. Això pot ser suficient fins a determinades temperatures, però difícilment permet que els seus efectes s'apropin al benestar que possibilita l'aire condicionat.
El ventilador que consumeix menys energia
El ventilador és l'opció més barata per dos motius: requereix una menor inversió inicial, ja que el seu preu mitjà és molt menor que el d'un equip d'aire condicionat; i el seu consum elèctric és fins a un 90% més baix. El més barat de tots, però, és el de sostre, ja que consumeix fins a 10 vegades menys que un aire condicionat, tal com ha detallat Amate.
A més, cal afegir el cost d'instal·lació de l'aire condicionat -menys en el cas dels portàtils-. Per no parlar de les complicacions que implica el procediment quan topa amb normatives municipals, quan l'habitatge és de lloguer o quan la inversió no es vegi compensada. Els ventiladors, en canvi, no requereixen cap mena d'instal·lació -menys en el cas dels de sostre, tot i que es tracta d'un treball més senzill-. Les torres portàtils d'aire condicionat estalvien aquest procés d'instal·lació, però consumeixen gairebé el doble.
Les implicacions mediambientals de cada opció
Els ventiladors també són més beneficiosos pel medi ambient. El baix consum energètic no només redueix la factura, sinó que també la producció de gasos contaminants, responsables del canvi climàtic. L'ús excessiu de l'aire condicionat, al seu torn, contribueix a l'efecte "illa de calor", que consisteix en l'acumulació d'altes temperatures a les grans ciutats. Aquest fet fa que es produeixi un cercle viciós, en què l'illa de calor condueix als usuaris a fer servir més mitjans artificials de refrigeració.
Els efectes per a la salut
La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica explica que "fins a un 20% dels quadres de constipats, laringitis, faringitis i processos bronquítics són causats per l'ús inadequat de l'aire condicionat". Aquest mal ús es realitza quan es posa l'aire massa fred. Sobretot quan dormim, moment en què la temperatura corporal descendeix. També quan es produeixen canvis bruscos de temperatura, que impedeixen que el cos es pugui aclimatar. A més, l'aire condicionat asseca massa l'ambient, el qual pot provocar irritació en els ulls i la gola, a banda de deshidratació.
El ventilador, però, també pot afectar la salut. En ambients molt secs, pot ser ineficaç per a fer baixar la sensació tèrmica. I pitjor encara: podria tenir un efecte negatiu sobre la tensió sanguínia i el ritme cardíac. Disposar d'un humidificador és essencial en aquests casos. En cas de dormir amb el ventilador encès, cal procurar disposar-lo a una distància prudencial i que el flux d'aire no apunti de manera constant sobre la persona. La brisa que generen les seves aspes origina que es ressequin els teixits interns de la boca i el nas, el qual pot conduir a patir irritació, rinitis i altres problemes.