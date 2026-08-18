Aquest és el factor que augmenta les probabilitats de sobreviure a una mort sobtada cardíaca, segons un estudi del SEM

La supervivència després d’una mort sobtada cardíaca és aproximadament la meitat en les dones que en els homes, segons un estudi liderat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya. La investigació, publicada a la revista científica Resuscitation Plus, ha analitzat 639 casos de mort sobtada cardíaca registrats a Catalunya entre el 2014 i el 2017 i ha identificat diferències significatives entre sexes.
Les dades mostren que només el 4,2% de les dones van sobreviure a l’episodi, davant del 9,9% dels homes i, a més, també conclou que les dones presenten amb menys freqüència ritmes cardíacs desfibril·lables o que reben menys intents de reanimació. La recerca s’ha desenvolupat en el marc del Registre d’Aturades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya (RAIMCAT), que integra informació del SEM, dels hospitals, de l’atenció primària i de les autòpsies judicials, amb la participació d'hospitals i institucions catalanes.
Dels 639 casos analitzats, només 191 corresponen a dones, un 29,9% del total, i els resultats indiquen que la mort sobtada cardíaca es produeix, de mitjana, a una edat més avançada (74 anys) que en els homes (66 anys). Una de les diferències més destacades es troba en els ritmes desfibril·lables, és a dir, aquells tipus d’aturada cardíaca en què l’aplicació d’una descàrrega elèctrica amb un desfibril·lador pot ser efectiva. Aquests ritmes es van detectar en el 21% de les dones, i en el 36% dels homes.
"La mort sobtada cardíaca no es manifesta igual en dones i homes. Entendre aquestes diferències és essencial per adaptar les estratègies preventives, els protocols assistencials i incrementar les possibilitats de supervivència", destaca el doctor Youcef Azeli, membre del SEM i investigador principal de l’estudi.
La investigació també ha detectat diferències en les causes associades a la mort sobtada cardíaca. Entre aquestes, destaca especialment l’embòlia pulmonar, que apareix en el 13,3% dels casos entre les dones, davant del 3% entre els homes. Els autors, de fet, apunten que l’embòlia pulmonar podria estar infradiagnosticada en dones durant la reanimació, fet que podria limitar l’aplicació de tractaments trombolítics en el moment de l’aturada cardíaca.
Un registre que combina dades del SEM, hospitals i autòpsies
L’estudi s’emmarca en el RAIMCAT (Registre d'Aturades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya), un registre que permet reunir informació procedent de diferents àmbits assistencials. Les dades del SEM es complementen amb informació clínica hospitalària, registres de l’atenció primària i els resultats de les autòpsies judicials.
Aquesta combinació permet reconstruir amb més detall el procés de la mort sobtada cardíaca i analitzar-ne les causes i les circumstàncies. La investigació ha estat liderada pel SEM, amb l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya com a principal soci científic, i ha comptat amb la participació de diverses institucions catalanes.