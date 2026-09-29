L’electrodomèstic que eixuga la roba en tres hores i gasta menys que una assecadora

Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temps estendre la roba es converteix en quasi repte. Estar pendent del temps per veure quan posar una rentadora i que la roba s'eixugui ràpidament converteix aquesta tasca de la llar en un mal de cap. Per a molts, la manera més efectiva de fer-ho és amb l'assecadora, però hi ha un electrodomèstic que ho posa més fàcil.
La solució que proposen els experts de la botiga d'electrodomèstics Bastilipo Home és fer servir un deshumidificador d'ambient. Un aparell electrònic que extreu l'excés d'humitat de l'aire d'un espai tancat. Aquest aparell compleix la funció de reduir la humitat de l'aire en un espai tancat en aspirar l'aire, refredar-lo per condensar el vapor d'aigua i recollir aquesta aigua en un dipòsit. Així doncs, millora la qualitat de l'aire i el confort, com explica el tintorer Jordi "Tintacrack" al seu vídeo de TikTok, en què assenyala que aquest electrodomèstic permet eixugar la roba més ràpidament i no suposa una despesa inicial "molt gran".
Amb aquesta tècnica no només s'aconsegueix l'assecatge ràpid de la roba, també millora la qualitat de l'aire i evita la formació de floridura i àcars. En només 3-4 hores, un deshumidificador d'entre 10 i 20 litres de capacitat és capaç d'assecar la bugada sense males olors.
@jordi_tintcrack_oficial Como secar la ropa en lugares húmedos? Te ayudo a mantener tu ropa impecable con trucos de profesional. Soy Jordi de la Tintorería Tintcrack, con años de experiencia en cuidado textil. Si tienes alguna duda de como limpiar, planchar o teñir una pieza textil puedes escribirme un mensaje privado en esta cuenta o en los comentarios. Intentaré responderte lo antes posible. Si quieres disfrutar de más contenido suscríbete a mi canal de YouTube : @Jordi_Tintcrack_oficial TickTock: @jordi_tintcrack Instagram: @jordi_tintcrack_oficial #LavarRopaBien #ConsejosDeTintorero #CuidadoDeLaRopa #TipsDeLavado #LimpiezaEficiente #TrucosDeLimpieza #RopaImpecable #RopaSiempreNueva #LavadoPerfecto #ExpertosEnLavado #EliminaManchas #ManchasFuera #AdiósOlores #OlorAFrescura #RopaSinOlores #ManchasNuncaMás #CuidandoLaRopa #CuidadoDelAlgodón #LavadoDeLana #LavadoDeSeda #CuidandoElCuero #LavadoDeJeans #LavadoDeRopaBlanca #ColoresVibrantes #LavadoEcológico #TrucosDeCasa #LavadoNatural #RopaSinQuímicos #LavadoConVinagre #LavadoConBicarbonato ♬ original sound - 🙋🏻♂️#eltintorerodetiktok
Com assecar la roba amb un deshumidificador?
El primer que has de fer és tancar l’espai, per això, sempre és recomanable fer-ho en una habitació petita, com ara un bany o una estança poc utilitzada, i mantindre la porta tancada. També és important col·locar bé l’aparell, de fet, és millor si el deshumidificador està a prop de l’estenedor perquè pugui captar la humitat de la roba.
En segon lloc, i perquè sigui més efectiu, assegura't de fer un bon centrifugat abans d'estendre la roba perquè la rentadora pugui eliminar tanta aigua com sigui possible. Recorda no amuntegar les peces, és recomanable deixar separació entre les diferents peces de roba perquè s'elimini més ràpidament la humitat. Per últim, activa el mode d’assecat: posa en marxa el deshumidificador a una potència elevada o selecciona el programa específic per assecar roba.
Benefici econòmic
Un dels punts forts del deshumidificador és el seu baix consum energètic. Segons dades del blog de la botiga d'electrodomèstics, una assecadora pot tenir un consum mitjà d’uns 2.200 watts (2,2 kW) i superar els 0,50 euros per hora de funcionament, en funció del preu de l’electricitat.
Per tant, en una llar de quatre persones, l’ús habitual de l’assecadora pot arribar a representar uns 50 euros addicionals al mes en la factura de la llum. En el cas del deshumidificador, Bastilipo Home assenyala que el cost energètic pot situar-se en menys de 0,05 euros per hora, segons el model i les condicions de funcionament. D’acord amb aquest càlcul, l’aparell tindria un consum d'energia fins a deu vegades menor que el d'una assecadora.