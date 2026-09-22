Máximo Caballero, arquitecte: «Aquest és el truc infal·lible per saber l'origen de les humitats de les parets»

Detectar l’origen de les humitats d’un habitatge no sempre és senzill. Abans de començar obres o gastar diners en reparacions, l’arquitecte Máximo Caballero proposa un mètode casolà que permet determinar si el problema prové de l’interior de la llar o si l’aigua entra des de l’exterior. L'arquitecte recomana enganxar un tros de paper d’alumini sobre la zona humida de la paret i deixar-lo durant un parell de dies. La humitat que aparegui al paper permet determinar d’on prové l’aigua.
Si la humitat es forma a la banda exterior del paper d’alumini, el problema probablement es troba a l’interior de l’habitatge i està relacionat amb la condensació. En canvi, si apareix a la banda interior del paper, indicaria que l’aigua entra des de l’exterior, ja sigui per una filtració o per capil·laritat.
La condensació es produeix quan l’aire humit de l’interior entra en contacte amb superfícies fredes. És habitual que provoqui floridura als cantons, vidres mullats o taques fosques a les parets. Les filtracions, en canvi, solen aparèixer després de períodes de pluja i poden estar relacionades amb desperfectes a façanes, teulades o obertures. La capil·laritat es produeix quan els murs absorbeixen humitat del terreny i aquesta va pujant progressivament per la paret.
Cada humitat necessita una solució diferent
Un cop identificat l’origen, la intervenció ha de ser diferent en cada cas. L'arquitecte determina que, si es tracta de condensació, cal millorar la ventilació de l’habitatge i reduir l’excés de vapor d’aigua. En canvi, quan l’origen és exterior, en canvi, cal revisar els elements constructius que poden permetre l’entrada d’aigua i comprovar l’estat de les impermeabilitzacions.