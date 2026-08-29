Aquest és el truc infal·lible per netejar la carmanyola sense fregar: elimina el greix més resistent

A l'estiu són habituals les escapades i els pícnics a la fresca, per tant, també són més els àpats que fem amb una carmanyola. Sigui perquè s'ha anat de càmping o bé per transportar els aliments amunt i avall, sempre acabem amb un recipient buit i brut de restes de menjar que, d'alguna manera s'ha de netejar. Poca gent coneix, però, un dels trucs més eficients i útils per tenir-lo impecable sense haver-lo de fregar.
El resultat final és una carmanyola completament neta i sense rastre dels greixos que, sovint, poden resistir-se a marxar en una fregada convencional. Un altre avantatge és que amb aquest mètode no cal embrutar-se les mans i es poden evitar les molèsties de quedar amb els dits bruts i enganxosos.
En primer lloc, cal col·locar un paper de cuina obert sobre la superfície de la carmanyola empastifada. En cas que el recipient sigui molt gran, també poden ser dos o tres trossos posats de costat. Tot seguit, tirar-hi un raig de sabó netejaplats i, finalment, un raig d'aigua que inundi la totalitat de l'atuell. Un cop ho tenim, cal tapar-lo de nou amb l'aiguabarreig a dins.
A continuació, cal sacsejar la carmanyola amb el líquid dins i continuar fins que surti espuma. Un cop sigui visible, cal buidar-ne el contingut i, seguidament, esbandir el recipient amb aigua freda per treure'n possibles restes que hagin pogut quedar. La carmanyola ja estarà llesta per tornar-se a utilitzar i ara només farà falta assecar-la de nou amb un drap.
El truc per netejar la torradora i allargar la seva vida útil
D'altra banda, la torradora és un dels electrodomèstics més utilitzats a la cuina, però també un dels més oblidats a l'hora de netejar. Amb el temps, les molles de pa i els residus s'acumulen a l'interior, cosa que pot provocar males olors, un mal funcionament i fins i tot riscos de seguretat. Per això, els experts insisteixen en la importància de fer-ne una neteja regular i adequada.
Abans de començar, hi ha una norma bàsica: desendollar la torradora i assegurar-se que està completament freda. Tenir aquesta precaució és clau per evitar accidents elèctrics o cremades. A més, cal evitar en tot moment l'ús d'aigua a l'interior de l'aparell, ja que es tracta d'un dispositiu elèctric.
Segons diversos experts, la neteja de les torradores verticals és més senzilla del que sembla si es fa pas a pas. El primer és retirar la safata inferior de les molles i buidar-la. Si està molt bruta, es pot rentar amb aigua i sabó, però sempre deixant-la assecar completament abans de tornar-la a col·locar.
Tot i això, la safata no recull tots els residus. Moltes molles queden enganxades a les parets interiors o a les resistències. En aquest cas, el truc més recomanat és utilitzar un raspall de dents o un pinzell sec per fregar suaument l'interior i desprendre la brutícia.
Per a restes més difícils, es pot afegir una mica de sal gruixuda mentre es raspalla, ja que ajuda a arrossegar la brutícia adherida. Un cop fet això, es recomana posar la torradora boca avall i sacsejar-la amb suavitat per eliminar totes les molles.