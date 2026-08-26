Un dels dubte que ronda pel cap a molta gent és si la llet és capaç de provocar inflor, gasos i sensació de pesadesa si es pren abans d'anar a dormir. Els especialistes apunten que, efectivament, en molts casos, el problema no s'origina en l'aliment sinó en el moment en què es consumeix. A banda de factors com la intolerància a la lactosa, el síndrome de l’intestí irritable o la posició horitzontal en anar a dormir poden explicar per què algunes persones no toleren la llet durant la nit, encara que els senti bé durant el dia.
En una entrevista amb Europa Press, Patricia Yárnoz Esquiroz, dietista-nutricionista del Departament d’Endocrinologia i Nutrició i doctora en Medicina Aplicada i Biomedicina per la Universitat de Navarra, afirma que hi pot haver una explicació fisiològica: la posició horitzontal o el fet de prendre'l després d'un àpat abundant. "Pot afavorir una sensació de malestar, sobretot si es fa durant les hores nocturnes; un moment en què la producció d’enzims digestius està més disminuïda pels ritmes circadians", afirma a l'agència de notícies.
En concret, l'horitzontalitat fa perdre l’efecte de la gravetat que ajuda a mantenir el contingut gàstric a l’estómac i pot afavorir símptomes com la pesadesa estomacal o la mala digestió. En conseqüència, això pot afavorir l’obertura del càrdies i permetre el retrocés dels aliments de l’estómac cap a l’esòfag. "El reflux sol empitjorar a la nit o quan s’està estirat, i es pot manifestar com a cremor, gust àcid, tos o molèsties a la part alta de l’abdomen", afegeix Yárnoz.
Recomanacions i possibles solucions
A les persones amb símptomes nocturns, se'ls recomana separar l’última ingesta de l’hora d’anar a dormir i, si hi ha reflux, elevar el capçal del llit. En cas de voler-se estirar s'aconsella que es faci recolzant-se sobre el costat esquerre del cos. En concret, les guies de l’American College of Gastroenterology recomanen evitar els àpats durant les 2-3 hores prèvies a anar al llit.
En cas que la indigestió sigui deguda a la intolerància a la lactosa, Patricia Yárnoz, assenyala que els símptomes són la inflor, els gasos, el dolor abdominal i van des de les nàusees o sorolls intestinals fins a les diarrees. De tota manera, adverteix que no totes les intoleràncies són iguals. "Hi ha persones amb diagnòstic d’intolerància a la lactosa que toleren petites quantitats sense que apareguin símptomes digestius", diu.
A tot plegat hi influeix la quantitat ingerida, si es barreja amb alguna altra substància o bé si es pren en algun dels seus formats derivats, com el iogurt. "La intolerància apareix quan hi ha una baixa activitat de l’enzim lactasa, fet que provoca que part de la lactosa no es digereixi bé i fermenti a l’intestí", recorda l'especialista de Navarra.
Les molèsties poden percebre’s més després de sopar si el consum de lactosa està associada a un àpat més abundant, a l’alentiment digestiu nocturn i a una mala postura. "Si els símptomes es produeixen de manera freqüent, són progressius o interfereixen amb el son o amb la qualitat de vida de l’afectat, convé consultar un metge especialista", assegura.
Altres símptomes d'aquesta incompatibilitat amb la lactosa són la pèrdua de pes involuntària, els vòmits, la presència de sang als excrements, femtes negres i dificultat o dolor en empassar. "Com a mesures pràctiques, pot ajudar reduir la quantitat ingerida, evitar prendre llet just abans d’anar a dormir, separar-la almenys 2-3 hores del son si hi ha reflux", diu Yárnoz. D'altra banda, també recomana optar per lactis fermentats i evitar sopars abundants, greixosos i "agafar l'horitzontal" just després d'aixecar-se de la taula.