Aquests són els senyals que indiquen que el teu gos o gat no porta bé la tornada a la rutina

La tornada a la rutina després de les vacances pot ser especialment dura. Es tracta d'un canvi, però, que no afecta únicament a les persones: els animals de companyia també en pateixen les conseqüències. Passar més estona sols o petites modificacions en els horaris habituals de sortir a passejar, jugar o menjar són alguns dels efectes que gossos, gats i altres animals poden notar durant el mes de setembre. Des de Kiwoko, companyia especialitzada en la cura i el benestar dels animals a Espanya i Portugal, recorden la importància d'acompanyar-los durant aquest procés per protegir el seu benestar físic i emocional.
La realitat és que, durant les vacances, els animals de companyia acostumen a passar més estona amb les seves famílies, gaudeixen d'horaris més flexibles i fan més activitats. Per això, amb la tornada dels seus amos a la rutina, poden notar una reducció del temps compartit que els pot generar incertesa, especialment les mascotes que s'hagin incorporat recentment a la família o que no estiguin acostumats a estar sols durant molta estona.
La directora tècnica veterinària de les clíniques Kivet, Ana Ramírez, explica que "quan els seus horaris i el temps que comparteixen amb la família canvien de manera brusca, alguns poden mostrar inquietud o tenir dificultats per adaptar-s’hi". Segons apunta, tampoc es tracta d’atribuir-los "emocions humanes", sinó d’entendre que "perceben les variacions del seu entorn i hi responen segons les seves pròpies necessitats i característiques".
Els senyals d'alerta
Els senyals que indiquen que un animal pot estar tenint dificultats per adaptar-se a la tornada a la rutina varien segons cada cas. Alguns són molt evidents, mentre que d'altres poden passar més desapercebuts. En el cas dels gossos:
- Lladrucs continus o intents d'escapar
- Esgarrapades a les portes o destrosses
- Fer les necessitats fisiològiques fora dels espais habituals
- Menys activitat o falta d'interès per jugar
- Canvis en la gana o en els hàbits de descans
- Més necessitat de contacte o, per contra, tendència a aïllar-se
D'altra banda, en el cas dels gats, els senyals acostumen a ser més subtils:
- Amagar-se més sovint o canviar els seus llocs habituals de descans
- Reducció de la interacció amb la família
- Fer un ús diferent de la safata
- Llepar-se de manera excessiva
- Pèrdua de gana o molèsties digestives
- Salivació excessiva o altres canvis físics
Tot i això, des de Kiwoko alerten que aquests senyals no són exclusius de l'estrès, i també poden estar relacionats amb altres problemes de salut. Per això, cal conèixer els hàbits i les rutines de cada animal i observar quan apareix el canvi, com també si afecta l'alimentació, el descans o l'activitat.
Com adaptar-se gradualment
Sempre que sigui possible, l’adaptació hauria de començar abans de reprendre del tot la rutina. Recuperar progressivament els horaris habituals de menjar, descansar, passejar i jugar ajuda a reduir el contrast entre les vacances i el dia a dia. La companyia especialitzada en la cura dels animals recomana practicar absències breus i anar-les allargant segons la resposta de l’animal, en lloc de passar de conviure constantment a quedar-se sol moltes hores de cop.
D'altra banda, les sortides i les tornades també s’han de gestionar amb naturalitat, sense allargar excessivament els comiats ni convertir les retrobades en moments d’excitació. Mantenir horaris estables i oferir activitat física, joc i estimulació mental pot facilitar la transició.
Ramírez afegeix que "l’adaptació s’ha de fer respectant els temps de cada animal". Encara que les obligacions redueixin les hores de convivència, mantenir moments d’atenció i afavorir alhora que l’animal pugui estar tranquil sense la presència constant de la família és clau per a una relació equilibrada.