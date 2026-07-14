Les normes de la DGT que has de saber si viatges amb mascotes: «Evita multes de fins a 10.000 euros»

L'estiu és sinònim de vacances, escapades i molts quilòmetres per carretera. Cada vegada són més les persones que decideixen portar el gos al cotxe, però no sempre ho fan de la manera correcta. La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que una mascota sense subjectar no només pot distreure el conductor, sinó que també es converteix en un greu perill en cas d'accident. De fet, més de la meitat dels conductors asseguren haver viscut alguna situació de risc per no portar els animals ben subjectats al vehicle.
L'organisme insisteix que els animals han de viatjar sempre amb un sistema de retenció adequat, tant per protegir-los a ells com a la resta d'ocupants. A més, recorda que un de cada cinc conductors continua transportant la mascota sense cap sistema de protecció, malgrat els riscos que això comporta.
Quin és el sistema més segur?
La DGT recomana escollir el sistema de subjecció en funció de la mida del gos. Si és petit, la millor opció és un transportí col·locat al terra del vehicle, darrere dels seients davanters. Si és un gos gran, el més segur és situar el transportí al maleter, en posició transversal al sentit de la marxa, preferiblement combinat amb una reixa divisòria.
També es poden utilitzar arnesos específics de dos punts d'ancoratge, que limiten el desplaçament de l'animal durant una frenada o un impacte. En canvi, la DGT desaconsella els arnesos d'un sol punt, portar el gos als braços d'un ocupant o subjectar-lo únicament amb la corretja, ja que aquests sistemes poden provocar lesions molt greus. Els estudis recollits per Trànsit són contundents i constaten que en una col·lisió a només 50 km/h, un animal sense subjectar pot multiplicar el seu pes per 35 a causa de la inèrcia, convertint-se en un autèntic projectil dins del vehicle.
Els consells abans de sortir de casa
Els experts també recomanen preparar el viatge abans d'arrencar. És preferible que el gos hagi menjat almenys dues hores abans per reduir el risc de mareig i que hagi passejat perquè pugui fer les seves necessitats i arribi més relaxat.
Durant els trajectes llargs convé fer una parada aproximadament cada dues hores perquè l'animal pugui caminar, hidratar-se i descansar. També és important mantenir una bona ventilació a l'interior del vehicle, sense permetre que tregui el cap per la finestra, una pràctica que pot provocar lesions.
La DGT recorda igualment que mai no s'ha de deixar el gos dins del cotxe estacionat, especialment a l'estiu. Encara que el vehicle estigui a l'ombra o amb les finestres lleugerament obertes, la temperatura interior pot augmentar ràpidament i posar en risc la vida de l'animal.
La documentació també és obligatòria
A més de garantir la seguretat durant el trajecte, la mascota ha de portar tota la documentació en regla. És obligatori que els gossos estiguin identificats amb microxip i que disposin de la cartilla sanitària actualitzada. En alguns casos també és necessari comptar amb una assegurança de responsabilitat civil i, si es tracta d'un gos potencialment perillós, la corresponent llicència administrativa i el morrió. A més, la DGT recomana completar el viatge amb un petit kit que inclogui aigua, un recipient per beure, bosses per recollir excrements, una joguina i la medicació habitual si l'animal en necessita.