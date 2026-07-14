El país on vius pot influir en el risc de demència: un estudi mundial identifica 12 factors clau

Durant anys, la recerca sobre la demència s'ha centrat sobretot en els factors genètics. Ara, però, un estudi internacional posa el focus en un altre aspecte, el país on viu cada persona també pot condicionar el risc de desenvolupar la malaltia. Segons la investigació, els factors relacionats amb l'estil de vida, la salut cardiovascular o les condicions socials no tenen el mateix impacte arreu del món, fet que obliga a replantejar les estratègies de prevenció.
L'estudi, liderat per la Universitat del Sud de Califòrnia i presentat a la Conferència Internacional de l'Associació d'Alzheimer 2026, ha analitzat dades de més de 214.000 adults de 14 països i ha detectat que la influència dels diferents factors de risc varia considerablement segons la regió.
La Comissió The Lancet identifica 12 factors de risc modificables que poden influir en l'aparició de la demència:
- Pèrdua d'audició
- Hipertensió arterial
- Tabaquisme
- Obesitat
- Diabetis
- Depressió
- Sedentarisme
- Aïllament social
- Consum excessiu d'alcohol
- Contaminació atmosfèrica
- Traumatismes cranioencefàlics
- Nivell educatiu baix
Segons els investigadors, però aquests factors no tenen el mateix pes en tots els països. Per exemple, en algunes regions la hipertensió o la diabetis tenen una incidència molt superior, mentre que en d'altres els factors socials, com l'aïllament o el nivell educatiu, són més determinants.
Cap a una prevenció adaptada a cada país
Els autors consideren que els programes de prevenció han de tenir en compte aquestes diferències i adaptar-se a la realitat de cada territori. Així, les polítiques de salut pública podrien ser molt més eficaces si prioritzen els factors de risc més freqüents en cada població. Els investigadors també remarquen que aquesta aproximació permetria optimitzar els recursos sanitaris i reduir l'impacte d'una malaltia que, a mesura que la població envelleix, afecta cada vegada més persones a tot el món, amb l'objectiu d'avançar cap a estratègies de prevenció més personalitzades i adaptades a les necessitats de cada societat.