El gest que fas cada dia quan fa calor i que podria activar el teu metabolisme

Amb les temperatures d'aquests dies i una onada de calor que sembla no tenir fi a curt termini, hidratar-se bé és una de les principals necessitats per evitar riscos. Beure prou aigua contribueix al bon funcionament de l'organisme, ajuda a regular la temperatura corporal, facilita la digestió i afavoreix tant el rendiment físic com el mental.
La calor ens impulsa a beure aigua freda, però especialistes de la salut com William Li, doctor i investigador, expliquen que aquest fet pot tenir efectes sobre el nostre cos, en concret, sobre el metabolisme.
Com afecta l'aigua freda el metabolisme?
Alguns estudis suggereixen que l'aigua freda és capaç d'activar un mecanisme natural del cos que augmenta lleugerament la despesa energètica. La clau es troba al greix marró, un tipus de teixit adipós molt diferent del greix blanc. Mentre que aquest últim emmagatzema energia, el greix marró la consumeix per produir calor i mantenir estable la temperatura corporal. Aquest procés rep el nom de termogènesi.
@drwilliamli 🧊 Drinking cold water does more than hydrate you. It actually activates your metabolism. 🔬 Your stomach has temperature sensors. When cold water hits them it triggers thermogenesis and fires up your brown fat. Your brown fat then burns down harmful white fat to generate heat. 🌿 It is a small effect but if you are drinking cold water consistently throughout the day those benefits add up. Every little tweak to your metabolism counts. Follow for more science-driven insights. #FoodAsMedicine #DrWilliamLi #BrownFat #Metabolism #Thermogenesis #WeightLoss #NutritionScience #AngiogenesisFoundation #HealthyLiving #Hydration ♬ original sound - Dr. William Li
Li explicat com funciona aquest mecanisme en un vídeo publicat al seu TikTok en què recorda que una hidratació adequada és imprescindible per preservar la salut, però assegura que l'aigua freda pot aportar un efecte addicional. L'explicació es troba a l'estómac, on hi ha receptors capaços de detectar els canvis de temperatura. Quan l'aigua freda entra en contacte amb aquests sensors, el cos posa en marxa la termogènesi.
Aquest procés activa el conegut com a greix marró, un tipus de teixit adipós que consumeix calories per generar calor. Per fer-ho, utilitza part de les reserves energètiques de l'organisme, fet que ha despertat l'interès dels investigadors pel seu possible paper en el metabolisme.
Ara bé, Li insisteix que és "un petit efecte", ja que un sol got d'aigua freda no provocarà canvis significatius ni farà perdre pes per si mateix. Tot i això, "mantenir aquest hàbit al llarg del dia", com explica Li, podria aportar un petit augment acumulatiu de la despesa energètica. L'especialista sosté que aquest mecanisme es pot activar simplement ingerint aigua freda, sense necessitat d'exposar-se a temperatures baixes durant un període prolongat. Tot i això, matisa que l'efecte és reduït i que no es pot considerar una fórmula per aprimar-se.