El truc de l'ampolla d'aigua congelada per refrescar la casa i fer front a la calor

Catalunya viu la primera onada de calor de l'estiu i les temperatures poden superar els 40 graus en alguns punts del país. Per fer front a les temperatures extremes i no pagar una factura de llum massa cara, les llars busquen alternatives senzilles i econòmiques. Entre aquestes, existeix una tècnica casolana que s'està popularitzant i que és ben útil per combatre la calor: el truc de la botella d'aigua congelada.
El procediment és simple i només necessitem una botella de plàstic gran -d'un litre i mig, per exemple- aigua de l'aixeta i congelador. L'únic que hem de fer és omplir la botella amb aigua -això sí, deixant una mica d'espai lliure perquè no rebenti en congelar-se- i posar-la al congelador durant tota una nit. L'endemà, ja la podem col·locar en un punt elevat de l'habitació amb un recipient a sota per recollir l'aigua del desglaç.
Així, quan el gel es fon, absorbeix la calor de l'ambient i genera un flux d'aire més fresc que baixarà per l'estança, fet que ajudarà a reduir lleugerament la sensació tèrmica, especialment si es tracta d'espais petits o tancats. Segons els experts, l'efecte és temporal i pot durar entre tres i cinc hores, aconseguint reduir entre un i tres graus la temperatura a l'entorn més proper.
Es tracta d'un mètode molt estès a Alemanya sota el nom de Flaschenkühlung, que significa "refrigeració amb ampolla", i és una de les solucions domèstiques tradicionals per combatre les onades de calor sense recórrer a sistemes de climatització convencionals.
Altres mètodes
Moltes persones intenten evitar utilitzar el ventilador o l'aire condicionat, en part, perquè consumeixen electricitat, però també perquè aquests aparells poden aixecar pol·len o pols. També el soroll de les aspes pot resultar molest per a algunes persones, i instal·lar un aparell d'aire condicionat a cada habitació d'una llar pot suposar una despesa considerable.
Per això, existeixen altres trucs, com el de la tovallola. Només cal penjar una tovallola humida amb aigua fresca davant la finestra per refrescar l'habitació, especialment les més petites. L'aire que entra a través de la finestra durant la nit travessarà la tovallola i aquesta es refredarà gràcies a l'evaporació de l'aigua, de manera que l'aire arribarà més fresc a l'interior.
Aquest mètode és especialment eficaç en climes secs, on durant la nit acostuma a córrer l'aire. En canvi, és menys efectiu en climes humits, ja que l'augment de la humitat ambiental pot incrementar la sensació de xafogor. Aquest truc tampoc no resulta útil durant les nits tropicals, perquè la temperatura exterior no és prou baixa perquè una tovallola humida pugui generar una sensació apreciable d'aire fresc