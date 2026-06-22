Catalunya viu el pic de l'onada de calor: 36 comarques en alerta

Segon dia de l'estiu i pic de l'onada de calor. El Meteocat ha activat un avís per calor intensa que afecta un total de 36 comarques. En aquest sentit, es poden assolir temperatures extremes a la pràctica totalitat del país -excepte la demarcació de Girona- amb valors que en punts de Ponent podrien arribar als 42 o, fins i tot, els 43 graus. Ahir diumenge, va ser el primer dia de l'any on es va superar el llindar de la quarantena.
Nit de maldormir
La jornada arrenca després d'una nit de molt maldormir. Les mínimes, de manera generalitzada, han quedat per sobre dels 20 graus, però en diversos punts del litoral -com el barri del Raval de Barcelona- s'han registrat nits tòrrides, quan el termòmetre no baixa dels 25 graus. De fet, per primera vegada, el Meteocat havia activat un avís de calor nocturna.
Tot plegat, abans que aquest dilluns s'assoleixi el pic de l'onada de calor on els valors de 40 graus poden ser generals a Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre, però també a bona part del Prepirineu, la Catalunya Central i fins i tot a les zones més càlides de la regió metropolitana de Barcelona. Per tot plegat, el Servei Meteorològic ha activat un avís que afecta a 36 de les 42 comarques del país, de les quals més de la meitat ho són de nivell taronja.
Avís de calor diürna per dilluns 22 de juny (4/6)
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Penedès (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís taronja)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís taronja)
- Garrotxa (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Maresme (avís taronja)
- Moianès (avís taronja)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Priorat (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Ripollès (avís groc)
- Segarra (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Selva (avís groc)
- Solsonès (avís taronja)
- Tarragonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
Onada de calor, com a mínim, fins al dimarts
L'onada de calor, com a mínim, s'allargarà fins dimarts, però tot apunta que els valors extrems es mantindran al llarg de la setmana. El Meteocat, de fet, ja té avisos de calor nocturna i diürna pel 23 de juny. Anant més enllà, aquesta calorada, ara mateix, no té data de caducitat. Sí que és cert, que a partir d'avui reapareixeran els xàfecs i tempestes de tarda al Pirineu i, allà on descarregui, refrescarà una mica.