El truc de la tovallola que ajuda a refrescar l'habitació sense aire condicionat ni ventilador

El cost de la factura de la llum és una preocupació per a moltes llars, especialment en el context global actual. Sobretot quan arriba l'estiu, les persones busquen noves maneres de regular la temperatura de les habitacions, especialment durant la nit, i evitar en la mesura del possible l'ús dels electrodomèstics.
En aquest sentit, existeix un remei casolà especialment útil en un tipus de clima concret durant les nits d'estiu que ajuda a evitar donar voltes al llit i tenir un son ininterromput. Només necessitem una mica d'aigua, que l'habitació tingui finestra i una tovallola.
El truc de la tovallola
Moltes persones intenten evitar utilitzar el ventilador o l'aire condicionat, en part, perquè consumeixen electricitat, però també perquè aquests aparells poden aixecar pol·len o pols. També el soroll de les aspes pot resultar molest per a algunes persones, i instal·lar un aparell d'aire condicionat a cada habitació d'una llar pot suposar una despesa considerable.
Per això, existeix el truc de la tovallola. Només cal penjar una tovallola humida amb aigua fresca davant la finestra per refrescar l'habitació, especialment les més petites. L'aire que entra a través de la finestra durant la nit travessarà la tovallola i aquesta es refredarà gràcies a l'evaporació de l'aigua, de manera que l'aire arribarà més fresc a l'interior.
Aquest mètode és especialment eficaç en climes secs, on durant la nit acostuma a córrer l'aire. En canvi, és menys efectiu en climes humits, ja que l'augment de la humitat ambiental pot incrementar la sensació de xafogor. Aquest truc tampoc no resulta útil durant les nits tropicals, perquè la temperatura exterior no és prou baixa perquè una tovallola humida pugui generar una sensació apreciable d'aire fresc
Com funciona?
Quan l'aire calent travessa una superfície fresca i humida, es produeix un procés d'evaporació que absorbeix part de la calor de l'ambient, explica l'expert en calefacció de Best Heating, John Lawless, en una entrevista a la revista NLC. Això fa que l'aire que entra a l'habitació sigui lleugerament més fresc. Tot i que aquest sistema no provoca una reducció dràstica de la temperatura, sí que pot ajudar a fer més suportable la calor en espais petits i tancats.
Altres maneres de fer baixar la temperatura
D'altra banda, un dels mètodes més efectius per controlar la temperatura a l'estiu és mantenir les persianes abaixades durant el dia. Això evita que la calor del sol travessi les finestres i contribueix a mantenir l'habitatge més fresc. Una altra opció és afavorir la ventilació creuada, és a dir, obrir finestres situades en punts oposats de l'habitatge per generar un corrent d'aire que ajudi a crear un corrent d'aire agradable durant la nit.