La connexió a internet s'ha convertit en un servei essencial a les llars. L'expansió del teletreball amb la pandèmia de la Covid, així com de les plataformes de streaming i els televisors intel·ligents fan que el Wifi sigui innegociable, de la mateixa manera que ho és l'electricitat i l'aigua corrent.
Si bé, la velocitat d'internet no sempre és tan ràpida com a un li agradaria. En aquest sentit, s'ha fet viral un truc molt senzill per millorar el senyal amb un element que tothom té a casa seva.
Es tracta del truc del paper de plata, que consisteix a recobrir les antenes del router amb aquest material. Això permet dirigir el senyal cap endavant, ja que els dispositius d'internet emeten ones esfèriques que es distribueixen en totes les direccions i poden xocar contra el mobiliari i les parets.
Amb el paper de plata, aquestes ones s'enfoquen millor i es pot "empènyer" el senyal cap al dispositiu que es desitgi. Així, si s'està treballant amb l'ordinador portàtil, cal enfocar les antenes del router recobertes de paper de plata cap a l'ordinador en qüestió. Passa el mateix amb el televisor.
L'error comú a casa que fa que el wifi funcioni pitjor
Les companyies de telecomunicacions han establert un seguit d'instruccions clau perquè el rendiment del router sigui òptim i assenyalen que hi ha un error comú que penalitza la connexió a internet. Es tracta de col·locar el rúter al costat del televisor. És un error perquè, avui, la majoria de televisors són intel·ligents i permeten la connexió de dispositius per via de Bluetooth i això pot provocar interferències amb el wifi que emet el rúter, ja que funcionen amb freqüències similars.
Un altre motiu és que el televisor genera calor durant moltes hores seguides i, si fa que el rúter s'escalfi, aquest perd eficiència i fins i tot es pot malmetre i arribar a bloquejar-se. En aquest sentit, els experts i les operadores recomanen deixar una distància d'entre 1,5 i 2 metres entre el rúter i qualsevol electrodomèstic que faci calor.
Finalment, cal saber que el rúter s'ha de col·locar a una certa altura per tal d'evitar objectes que obstaculitzin les ones wifi. També convé esquivar les parets gruixudes i els objectes metàl·lics, que poden impedir que el wifi arribi més enllà de la seva posició.
Amb tot, els experts recomanen que el rúter es disposi en una zona central de la casa per tal que el wifi arribi amb la màxima potència a tots els racons. I, si no es vol prendre la decisió basant-se només en aquestes pautes, hi ha aplicacions gratuïtes com WiFi Analyzer, que mostren com es repartiria el senyal per tota la llar i quina és la millor estança per col·locar-lo.